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Питерец.ру » Общество » Что с нарушениями за парковку?

Что с нарушениями за парковку?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как в СПб обстоят дела со штрафами за парковку?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в Северной столице было зафиксировано 719 тыс. нарушений за неверную парковку. По крайней мере, учитывались случаи, по которым выписаны постановления.

77,3 тыс. машины были отправлены на штрафстоянки. Примерно 542 тыс. постановлений связано с нарушениями правил платной парковки. У 22,5 тыс. машин закрыли номерные знаки, еще 28,5 тыс. находились вообще без номеров. 8,5 тыс. авто оказались неправомерно припаркованными в зонах для инвалидов.

Нарушения были зафиксированы с помощью специальных электронных систем, камер, а также благодаря работе инспекторов ГЦУП. Естественно, в отношении виновных принимаются определенные меры – от штрафов до более суровых наказаний.

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