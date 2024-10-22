ента новостей

16:26
Ковид продолжает уносить жизни
16:03
РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества
15:51
Количество атак на владельцев устройств на Android выросло в России в 4,5 раза
15:48
Почти 400 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
12:29
Выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»
12:24
Microsoft потеряла критически важные логи клиентов
12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
12:15
Полицейские поймали жителя Ленобласти, работавшего курьером мошенников в Петербурге
12:10
В Пикалево задержали участника смертельной драки с применением топора
11:57
В Калининском районе пьяный пассажир автобуса выстрелил в сторону водителя, разбил два окна и скрылся
09:54
Еще один бразилец стал русским
08:52
К психологам стали обращаться чаще
01:26
Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»
20:57
Игрок СКА Иван Демидов снова признан новичком недели в КХЛ, лучший вратарь – Дорожко, лучший защитник – Лямкин, лучший нападающий – Порядин
20:19
В 8-м туре волейбольной Суперлиг петербургский «Зенит» дома проиграл «Кузбассу» 1–3: так Троцкий превзошёл Алекно
18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
16:02
К-рор группа X:IN впервые выступит в Санкт-Петербурге
15:51
Google Play стал источником опасных приложений
15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
14:18
Второе в сезоне ВХЛ крупное поражение петербургского хоккейного «Динамо»: команда Игоря Гришина проиграла 2:5 в Саратове «Кристаллу»
13:44
В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице
13:22
В поселке Запорожское «УАЗ Хантер» влетел в стену дома и шкаф с газовым баллоном
13:17
На Московском шоссе фура влетела в ограждение, упала на ж/д пути и загорелась. Водитель погиб
11:07
В Красногвардейском районе автобус сбил 7-летнего мальчика
11:01
На проспекте Художников мигрант ударил ножом соотечественника
10:45
Мандарины серьезно подорожают
10:19
Супруг Булановой в больших долгах
09:40
СПб в топ-10 по уровню доходов
09:14
Депортировать стали чаще
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества

РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В Герценовском университете прошла встреча ректора Сергея Тарасова и руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаила Козьминых.

В Герценовском университете прошла встреча ректора Сергея Тарасова и руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаила Козьминых. Стороны определили направления сотрудничества: проведение совместных конкурсов для школьников, участие в образовательной деятельности, развитие экологического образования.

Ректор пригласил Михаила Козьминых к работе в совете образовательных программ, который позволяет привлекать экспертное сообщество по каждому направлению, делать процесс обучения более практикоориентированным. Также возможно участие сотрудников надзорного органа в проведении открытых лекций для студентов университета.

«Мы активно взаимодействуем с государственными органами, совместно реализуем большое количество проектов, участвуем в них. Наши партнеры включены в работу университета в качестве экспертов по реализации образовательных программ, при создании студенческих проектов и выпускных-квалификационных работ. Все это позволяет построить систему плодотворной коммуникации. Нельзя забывать, что органы государственной власти — это еще и возможные работодатели для наших выпускников», — отметил Сергей Тарасов.

Михаил Козьминых предложил принять участие в совместной работе по проведению Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Ее организатором является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Премия учреждена в 2021 году и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Конкурс проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. При подписании соответствующего соглашения о сотрудничестве возможно учитывать результаты премии при поступлении в университет.

Кроме того, на встрече обсудили тему поддержки образовательных проектов Федеральной службы. Так, в этом году в школе № 174 Центрального района Санкт-Петербурга открылся класс Росприроднадзора. Практические занятия проводят инспекторы. РГПУ им. А. И. Герцена может принять участие в организации методической поддержки профильного класса.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-10-2024, 15:20
Коллектив РГПУ им. А. И. Герцена получил Премию Правительства РФ в области образования
4-09-2024, 13:09
В Лаосе открылся набор на курсы русского языка от преподавателей Герценовского университета
30-08-2024, 20:24
Генеральный консул Китая познакомился с Герценовским университетом
26-09-2024, 15:23
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена стали лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга
10-10-2024, 15:33
РГПУ им. А. И. Герцена принял участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших регионов
19-09-2024, 19:52
В Герценовском университете открылась российско-китайская выставка реалистического искусства

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
134
Вчера, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
120
Вчера, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
145
Вчера, 15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
Наверх