РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества

В Герценовском университете прошла встреча ректора Сергея Тарасова и руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаила Козьминых. Стороны определили направления сотрудничества: проведение совместных конкурсов для школьников, участие в образовательной деятельности, развитие экологического образования.

Ректор пригласил Михаила Козьминых к работе в совете образовательных программ, который позволяет привлекать экспертное сообщество по каждому направлению, делать процесс обучения более практикоориентированным. Также возможно участие сотрудников надзорного органа в проведении открытых лекций для студентов университета.

«Мы активно взаимодействуем с государственными органами, совместно реализуем большое количество проектов, участвуем в них. Наши партнеры включены в работу университета в качестве экспертов по реализации образовательных программ, при создании студенческих проектов и выпускных-квалификационных работ. Все это позволяет построить систему плодотворной коммуникации. Нельзя забывать, что органы государственной власти — это еще и возможные работодатели для наших выпускников», — отметил Сергей Тарасов.

Михаил Козьминых предложил принять участие в совместной работе по проведению Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Ее организатором является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Премия учреждена в 2021 году и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Конкурс проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. При подписании соответствующего соглашения о сотрудничестве возможно учитывать результаты премии при поступлении в университет.

Кроме того, на встрече обсудили тему поддержки образовательных проектов Федеральной службы. Так, в этом году в школе № 174 Центрального района Санкт-Петербурга открылся класс Росприроднадзора. Практические занятия проводят инспекторы. РГПУ им. А. И. Герцена может принять участие в организации методической поддержки профильного класса.