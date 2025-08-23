В Ленобласти задержали пассажира автомобиля с крупной партией наркотиков

21 августа, приблизительно около 11 часов 45 минут, в населенном пункте Заневка, Всеволожского района Ленинградской области, рядом с домом номер 48/1 по улице Ладожской, сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки «Lexus NX200» для осуществления стандартной проверки документов.

Управлял транспортным средством 35-летний гражданин, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. На переднем пассажирском кресле находился его 39-летний брат, у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

Во время опроса водитель проинформировал сотрудников правоохранительных органов о наличии в салоне автомобиля веществ, оборот которых ограничен законодательством Российской Федерации.

В процессе проведения осмотра автомобиля, с пассажирского сиденья был извлечен черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находился герметично упакованный вакуумный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной), общим весом 199,6 грамма.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.