Концерт Вивальди «Времена года»

В Эрмитаже, в Большом итальянском просвете, 25 сентября состоится концерт, на котором прозвучит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди в интерпретации Балтийского оркестра.

Данное произведение, несомненно, является одним из наиболее узнаваемых в музыкальном наследии композитора. Исследователи полагают, что автором сонетов, предваряющих каждый концерт, является сам Антонио Вивальди.

В сознании многих слушателей имя выдающегося венецианского мастера связано именно с этим циклом концертов, несмотря на его обширное творческое наследие. Зимние морозы, осенняя грусть, весеннее оживление и летняя расслабленность настолько выразительно переданы музыкальными средствами в «Временах года», что слушатели ощущают себя полностью вовлеченными в смену сезонов.

Начало мероприятия запланировано на 20:00.