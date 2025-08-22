ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя

Согласно данным, предоставленным Росгидромецентром, в период с 12:00 до 21:00 23 августа в Санкт-Петербурге установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемых дождей и гроз. В отдельных районах города вероятны интенсивные осадки в виде ливней.

«Желтый» уровень является вторым в системе оповещения и указывает на возможность возникновения погодных условий, представляющих определенную угрозу.

Рекомендуется повышенное внимание участникам дорожного движения и пешеходам. Следует избегать нахождения вблизи непрочных сооружений, рекламных конструкций, а также старых и потенциально опасных деревьев во избежание несчастных случаев.

