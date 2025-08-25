ента новостей

На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов

0
Полицейские пришли на стройки в Ломоносовском районе Ленобласти в поисках нелегалов

В поселке Новоселье, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, Главным управлением полиции был осуществлен плановый профилактический рейд, направленный на пресечение нелегальной миграции на строительных площадках.

В указанном мероприятии, ключевой задачей которого являлось предупреждение нарушений действующего миграционного законодательства, приняли участие сотрудники различных подразделений органов внутренних дел, в том числе Специальный полк полиции, представители миграционной службы, кинологические расчеты со специально обученными собаками, а также сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ходе проведения проверки установлен правовой статус около четырехсот иностранных рабочих, занятых на строительных объектах. По результатам проведенных мероприятий выявлено сто тридцать случаев нарушения миграционного законодательства.

В отношении всех лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к указанным лицам меры административного воздействия в виде выдворения за пределы Российской Федерации.

Работа по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства и обеспечению правопорядка на территории Ленинградской области продолжается в плановом режиме.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, мигранты
