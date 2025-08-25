В Приморском районе ограничат движение транспорта

В период с 22:00 27 августа до 07:00 28 августа будет частично ограничено движение транспортных средств на пересечении Сердобольской и Студенческой улиц. Данное ограничение связано с проведением ремонтных работ дорожного полотна и включает в себя полное закрытие прямого проезда по Студенческой улице, а также запрет левых поворотов со Студенческой улицы на Сердобольскую улицу.

В период с 27 августа по 5 сентября также вводятся ограничения движения на участке дороги в направлении Каменки, простирающемся от Выборгского шоссе до Суздальского шоссе, и от Парашютной улицы до Верхне-Каменской улицы. Причиной ограничений является запланированный ремонт дорожного покрытия.

Участникам дорожного движения рекомендуется проявлять повышенное внимание и следовать указаниям информационных щитов. Подробная информация обо всех ограничениях движения, вызванных строительными и ремонтными работами, доступна на интерактивной карте, размещенной на веб-сайте ГАТИ по адресу: gati-online.ru/