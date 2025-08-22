В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных действий 21 августа был задержан мужчина 41 года, организовавший незаконное культивирование наркосодержащих растений в квартире, расположенной в доме номер 15, корпус 2 по Коломяжскому проспекту.

Сотрудниками правоохранительных органов изъято 11 кустов конопли, а также фрагменты растений, содержащих наркотические вещества, общим весом 1 123,1 грамма.

В отношении задержанного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, после чего он был помещен в специализированный приемник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.