В Герценовском университете открылась российско-китайская выставка реалистического искусства

В РГПУ им. А. И. Герцена открылась выставка «Реализм в искусстве», организованная совместно с Гуандунским педагогическим университетом (Китайская Народная Республика). Выставка стала своеобразным творческим диалогом и данью уважения русской реалистической традиции преподавателей института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена и Академии искусств Гуандунского педагогического университета.

Почетным гостем церемонии открытия стал исполняющий обязанности ректора Вологодского государственного университета Вячеслав Приятелев, с которым РГПУ им. А. И. Герцена подписал соглашение о сотрудничестве.

«Рад, что наше сегодняшнее официальное событие сопровождается таким замечательным творческим подарком. В Вологде много поклонников русской традиции живописи, в том числе и среди молодежи, которая начинает свой путь в искусстве. Все работы, представленные на сегодняшней выставке, объединены темой реализма, но, в то же время, у каждой из них своя уникальная манера, свои эмоции. Важно, когда вуз не ограничивается только образовательной и научной деятельностью, но и организует такие замечательные мероприятия, которые формируют университетскую атмосферу», - сказал он.

Гостей и организаторов выставки приветствовал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов:

«В рамках нашего соглашения о сотрудничестве с Вологодским государственным университетом мы планируем проведение ряда художественных выставок. Многие вологодские мастера живописи имеют связи с петербургской художественной школой, и они с удовольствием приедут к нам. Подобные выставки обогащают наше культурное пространство и образовательную среду, которая очень важна для любого вуза».

Куратор выставки с китайской стороны, заведующий кафедрой художественного образования Академии искусств Гуандунского педагогического университета Чэнь Ле, обучающийся в аспирантуре РГПУ им. А. И. Герцена, выразил благодарность коллективу вуза за вклад в организацию выставки.

«Между китайским и русским искусством существует глубокая связь. Передвижники и соцреалистическое искусство оказали глубокое влияние на китайскую живопись. Русский реализм демонстрирует превосходное мастерство, реализуя единство идеи и формы», — подчеркнул он.

Институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена пользуется неизменной популярностью у китайских студентов, которые обучаются здесь лучшим традициям русского реализма. Директор института художественного образования Дмитрий Ткаченко и народный художник, почетный профессор Герценовского университета Валерий Леднев поблагодарили коллег за уникальный совместный выставочный проект.

Для посетителей выставка будет работать в фойе Мраморного зала до 27 сентября.