В Герценовском университете открылась российско-китайская выставка реалистического искусства

В РГПУ им. А. И. Герцена открылась выставка «Реализм в искусстве», организованная совместно с Гуандунским педагогическим университетом (Китайская Народная Республика). Выставка стала своеобразным творческим диалогом и данью уважения русской реалистической традиции преподавателей института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена и Академии искусств Гуандунского педагогического университета.
Почетным гостем церемонии открытия стал исполняющий обязанности ректора Вологодского государственного университета Вячеслав Приятелев, с которым РГПУ им. А. И. Герцена подписал соглашение о сотрудничестве.
Гостей и организаторов выставки приветствовал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов:
Куратор выставки с китайской стороны, заведующий кафедрой художественного образования Академии искусств Гуандунского педагогического университета Чэнь Ле, обучающийся в аспирантуре РГПУ им. А. И. Герцена, выразил благодарность коллективу вуза за вклад в организацию выставки.
Институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена пользуется неизменной популярностью у китайских студентов, которые обучаются здесь лучшим традициям русского реализма. Директор института художественного образования Дмитрий Ткаченко и народный художник, почетный профессор Герценовского университета Валерий Леднев поблагодарили коллег за уникальный совместный выставочный проект.
Для посетителей выставка будет работать в фойе Мраморного зала до 27 сентября.