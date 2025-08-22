ента новостей

19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву

В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские в Ленобласти задержали подозреваемого в вымогательстве, стрелявшего в свою жертву

В ночь с 20 на 21 августа в отделение полиции Гатчинского района Ленинградской области поступил экстренный вызов от обеспокоенной жительницы поселка Войсковицы. Женщина сообщила, что у дома номер 19 по улице Грунева её супруг подвергся нападению с применением огнестрельного оружия.

Оперативная группа, прибывшая на указанное место происшествия, установила, что в промышленной зоне, вблизи гаражного комплекса недалеко от деревни Большие Колпаны, неизвестный злоумышленник совершил нападение на 41-летнего местного жителя. Преступник, требуя выплату несуществующего долга в размере 500 000 рублей, произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в область нижних конечностей потерпевшего и скрылся с места преступления.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказала первую помощь пострадавшему, после чего он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение с ранением ноги. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

По факту данного инцидента было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 163, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия.

В 23:00 того же дня, 21 августа, сотрудниками уголовного розыска у дома номер 9 по бульвару Авиаторов в городе Гатчина был задержан 32-летний безработный, проживающий в деревне Карстолово, по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, вымогательство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-05-2025, 12:15
В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
Вчера, 12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
15-05-2025, 14:12
В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине
15-08-2025, 11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
19-05-2025, 13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
30-06-2025, 13:43
В Гатчине задержали одного из налетчиков на магазин в деревне Малые Колпаны

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
Вчера, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
20-08-2025, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
20-08-2025, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
Наверх