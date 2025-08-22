В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву

В ночь с 20 на 21 августа в отделение полиции Гатчинского района Ленинградской области поступил экстренный вызов от обеспокоенной жительницы поселка Войсковицы. Женщина сообщила, что у дома номер 19 по улице Грунева её супруг подвергся нападению с применением огнестрельного оружия.

Оперативная группа, прибывшая на указанное место происшествия, установила, что в промышленной зоне, вблизи гаражного комплекса недалеко от деревни Большие Колпаны, неизвестный злоумышленник совершил нападение на 41-летнего местного жителя. Преступник, требуя выплату несуществующего долга в размере 500 000 рублей, произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в область нижних конечностей потерпевшего и скрылся с места преступления.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказала первую помощь пострадавшему, после чего он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение с ранением ноги. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

По факту данного инцидента было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 163, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия.

В 23:00 того же дня, 21 августа, сотрудниками уголовного розыска у дома номер 9 по бульвару Авиаторов в городе Гатчина был задержан 32-летний безработный, проживающий в деревне Карстолово, по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.