РГПУ им. А. И. Герцена принял участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших регионов

Герценовский университет принял активное участие в акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Акция проходит по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и организована на базе Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр международных гуманитарных связей».

В рамках поддержки пострадавших жителей Курской и Липецкой областей в РГПУ им. А. И. Герцена был открыт пункт сбора гуманитарной помощи. Организацию и координацию акции осуществляло управление реализации воспитательных практик и молодёжных проектов. Представители администрации, преподаватели и студенты университета собрали продукты питания, средства личной гигиены, одежду, бытовую химию и предметы первой необходимости.

Университет всегда оперативно откликается на призывы к оказанию помощи и вовлекает своих сотрудников и студентов в такие благотворительные инициативы. Организованный пункт сбора стал еще одним шагом в реализации социальной миссии вуза.

Специалист по работе с молодежью управления реализации воспитательных практик и молодёжных проектов Артем Фёдоров отметил:

«Мы благодарны каждому герценовцу, который откликнулся на эту важную акцию. Это в очередной раз подтверждает сплочённость нашего коллектива и активную позицию в поддержке тех, кто в ней нуждается. Участие в таких мероприятиях очень ценно — это возможность не только помочь людям, но и проявить солидарность и единство, которые особенно важны в сложные периоды».