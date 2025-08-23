Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей

22 августа в правоохранительные органы Петродворцового района Петербурга поступило обращение от 96-летнего гражданина, проживающего в доме номер 30 по Александровской улице в городе Ломоносов. В своем заявлении пенсионер указал, что 21 августа, около 20:00, ему позвонили неизвестные лица. Звонившие, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности его сбережений, путем обмана убедили пожилого мужчину передать 8 000 000 рублей неизвестному человеку возле его дома.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их последующее задержание.