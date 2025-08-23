ента новостей

11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
11:06
В Ленобласти задержали пассажира автомобиля с крупной партией наркотиков
11:03
В Колпино задержали ранившего прохожую бутылкой во время конфликта
19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей

Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионера из города Ломоносов

22 августа в правоохранительные органы Петродворцового района Петербурга поступило обращение от 96-летнего гражданина, проживающего в доме номер 30 по Александровской улице в городе Ломоносов. В своем заявлении пенсионер указал, что 21 августа, около 20:00, ему позвонили неизвестные лица. Звонившие, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности его сбережений, путем обмана убедили пожилого мужчину передать 8 000 000 рублей неизвестному человеку возле его дома.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их последующее задержание.

