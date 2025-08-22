Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей

В правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга 21 августа обратился 74-летний гражданин, проживающий в доме номер 10/1 по проспекту Маршала Казакова. Пенсионер заявил, что стал жертвой обмана после разговора по телефону с неустановленным лицом.

Как стало известно «Питерец.ру», поверив в вымышленную историю о необходимости декларирования финансовых активов, он отдал прибывшим курьерам 7 миллионов 550 тысяч рублей.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.