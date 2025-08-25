ента новостей

Балет «Щелкунчик»

28 сентября балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре в сопровождении Балтийского симфонического оркестра

Знаменитая волшебная повесть о маленькой девочке Маше, отважном Щелкунчике и злобном Мышином короле будет представлена в формате классического балета под бессмертную музыку Петра Ильича Чайковского. Добрый волшебник Дроссельмейер, обладающий даром оживления кукол, расскажет чудесную историю, наполнив её волшебством и перенеся зрителей в мир прекрасных фантазий. Выразительные герои, пышные декорации и волнующая атмосфера балетного искусства непременно подарят вам незабываемые впечатления.

Творчество Чайковского является одним из наиболее значимых явлений в мировой культуре, а балет «Щелкунчик» – его наиболее узнаваемое произведение. За долгие годы своего существования этот спектакль, благодаря своим великолепным сценографическим решениям и высокому мастерству исполнителей, стал не только визитной карточкой русского балета, но и неотъемлеемым атрибутом новогодних торжеств.

И, безусловно, сама музыка, уже более века покоряющая сердца новых поколений слушателей.

Концерт будет сопровождаться Балтийским симфоническим оркестром.

Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского.

Музыка: Пётр Ильич Чайковский.

Либретто: Мариуса Петипа по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана в редакции Елизаветы Меньшиковой.

Хореография: Елизавета Меньшикова.

Художники-постановщики: Елизавета Меньшикова, Павел Ёлкин.

Начало представления в 19:00.

