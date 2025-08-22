ента новостей

В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
День Государственного флага Российской Федерации
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
Выставка «Великие русские географические открытия»
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов

Сотрудники уголовного розыска задержали в Ленобласти участников организованной группы магазинных взломщиков

На Киевском шоссе, у дома номер 19Б в селе Никольское, Гатчинского района Ленинградской области, оперативники Управления уголовного розыска, действуя совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, задержали с поличным преступную группу. Трое мужчин, 31, 43 и 49 лет, были арестованы непосредственно при выходе из ограбленного магазина, специализирующегося на сетевой торговле.

Предварительно установлено, что злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в помещение магазина и совершили кражу табачной продукции на общую сумму около 80 000 рублей.

При попытке скрыться с места преступления на автомобиле, подозреваемые предприняли попытку прорыва через полицейский кордон, протаранив служебный автомобиль. Однако, потеряв управление, они съехали в кювет, где и были задержаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Все трое фигурантов дела задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещены в изолятор временного содержания.

