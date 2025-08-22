В Ленобласти задержали взломщиков магазинов

На Киевском шоссе, у дома номер 19Б в селе Никольское, Гатчинского района Ленинградской области, оперативники Управления уголовного розыска, действуя совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, задержали с поличным преступную группу. Трое мужчин, 31, 43 и 49 лет, были арестованы непосредственно при выходе из ограбленного магазина, специализирующегося на сетевой торговле.

Предварительно установлено, что злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в помещение магазина и совершили кражу табачной продукции на общую сумму около 80 000 рублей.

При попытке скрыться с места преступления на автомобиле, подозреваемые предприняли попытку прорыва через полицейский кордон, протаранив служебный автомобиль. Однако, потеряв управление, они съехали в кювет, где и были задержаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Все трое фигурантов дела задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещены в изолятор временного содержания.