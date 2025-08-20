ента новостей

12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
09:14
В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта
13:48
В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
11:43
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
11:00
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
10:57
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
10:48
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
10:33
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
10:07
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
09:23
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
09:20
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
17:12
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб

В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района Петербурга проводят проверку по факту смертельного ДТП на Школьной улице

Вчера, 19 августа, в 21:30 на Школьной улице, возле дома номер 10, произошел трагический инцидент. 43-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген Пассат», двигаясь по дороге, совершил наезд на 70-летнего пешехода. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в месте, не предназначенном для пешеходного перехода.

Как стало известно «Питерец.ру», от удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль каршеринговой службы «Хавал Джолион». За рулем «Хавал Джолион» находился 36-летний мужчина.

В результате полученных травм 70-летний пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления полной картины произошедшего.

Все по теме: Приморский район, ДТП, пострадавший пешеход, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-03-2024, 12:28
В ДТП на Кантемировской улице погибла 68-летняя женщина-пешеход
16-11-2024, 15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
30-07-2025, 14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
24-01-2024, 09:48
На проспекте Обуховской обороны произошло смертельное ДТП на трамвайных путях
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
7-08-2025, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Сегодня, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
Вчера, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
18-08-2025, 10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
Наверх