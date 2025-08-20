В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб

Вчера, 19 августа, в 21:30 на Школьной улице, возле дома номер 10, произошел трагический инцидент. 43-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген Пассат», двигаясь по дороге, совершил наезд на 70-летнего пешехода. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в месте, не предназначенном для пешеходного перехода.

Как стало известно «Питерец.ру», от удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль каршеринговой службы «Хавал Джолион». За рулем «Хавал Джолион» находился 36-летний мужчина.

В результате полученных травм 70-летний пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления полной картины произошедшего.