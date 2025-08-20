В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка

19 августа, около 15 часов 05 минут, на восьмом километре трассы "Скандинавия", расположенной в Выборгском районе Ленинградской области, неподалеку от подъезда к автомобильному пункту пропуска "Светогорск", произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, 34-летний водитель грузового автомобиля "Скания" с полуприцепом, следовавший из Светогорска в направлении Выборга, допустил столкновение с 13-летней велосипедисткой.

Как стало известно «Питерец.ру», девочка двигалась по обочине дороги с правой стороны по ходу движения. При невыясненных обстоятельствах она выехала на проезжую часть, что привело к столкновению с грузовым автомобилем. После столкновения грузовик потерял управление и опрокинулся в кювет с левой стороны дороги по направлению движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедистка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Госпитализировали и водителя большегруза в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к аварии.