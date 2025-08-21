В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями

С 19 по 26 августа в Санкт-Петербурге (Петровская коса, 9) состоится "Фойловая неделя" – серия захватывающих соревнований на яхтах, оснащенных подводными крыльями (фойлами). Благодаря этим конструкциям, суда способны развивать экстремально высокие скорости и буквально летать над поверхностью воды.

В рамках "Фойловой недели" пройдут два ключевых события: Runduk Foiling Cup (с 19 по 24 августа) и Молодежный кубок на фойлах (25-26 августа). В течение всего периода проведения соревнований для жителей и гостей города будет открыта гоночная деревня, где можно будет посетить бесплатные экскурсии и мастер-классы.

В регате примут участие спортсмены из различных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Сочи, Таганрог, Челябинск и Ярославль.

Среди участников – известные яхтсмены, такие как участники Олимпийских игр Игорь Лисовенко, братья Михаил и Максим Шереметьевы, четырехкратный чемпион мира Константин Беспутин, трехкратный чемпион мира Антон Сергеев и другие именитые российские спортсмены.

Runduk Foiling Cup – это гонки на карбоновых лодках класса 69F, требующих высокого уровня мастерства управления. Эти суда способны разгоняться до скорости свыше 30 узлов (60 км/ч) и отличаются высокой маневренностью, но и подвержены риску переворота. Спортсмены используют специальную экипировку, включая шлемы, для защиты от возможных травм при падениях, переворотах или ударах. Также они оснащены специальными ножами для освобождения от веревок в случае необходимости.

Молодежный кубок на фойлах – это соревнование среди молодых яхтсменов, прошедших предварительный отбор. Каждой команде будет назначен опытный наставник. Победитель получит возможность участвовать в соревнованиях, которые пройдут в Геленджике в октябре 2025 года.

За гонками можно будет следить в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет опубликована в телеграм-канале: t.me/s/RundukRacing.

Расписание мероприятий:

19-26 августа, с 8:00 до 18:00: работа Гоночной недели, экскурсии, мастер-классы;

21 августа – 10:00: церемония открытия;

13:00: старт первой гонки Runduk Foiling Cup;

21-24 августа: гонки Runduk Foiling Cup (точное время стартов будет зависеть от погодных условий);

25-26 августа: Молодежный кубок на фойлах (точное время стартов будет зависеть от погодных условий).