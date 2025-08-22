ента новостей

19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста

В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Обновлено дорожное покрытие на полосах в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной

Первая фаза восстановительных работ на Благовещенском мосту успешно завершена. В частности, произведена замена дорожного покрытия на полосах, ведущих от набережной Лейтенанта Шмидта в сторону Английской набережной. На данный момент выполнено 45% от общего объема запланированных мероприятий:

Обновлено 7 000 квадратных метров изношенного дорожного полотна.

Произведена замена 61 погонного метра деформационных швов.

В рамках второго этапа реконструкции будут затронуты полосы движения в направлении от Английской набережной к набережной Лейтенанта Шмидта. Транспортное движение перенаправлено на отремонтированные полосы, организовано по две полосы в каждом направлении.

Администрация города обращается к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрута и быть внимательными к установленным дорожным знакам.

