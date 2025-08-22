В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста

Первая фаза восстановительных работ на Благовещенском мосту успешно завершена. В частности, произведена замена дорожного покрытия на полосах, ведущих от набережной Лейтенанта Шмидта в сторону Английской набережной. На данный момент выполнено 45% от общего объема запланированных мероприятий:

Обновлено 7 000 квадратных метров изношенного дорожного полотна.

Произведена замена 61 погонного метра деформационных швов.

В рамках второго этапа реконструкции будут затронуты полосы движения в направлении от Английской набережной к набережной Лейтенанта Шмидта. Транспортное движение перенаправлено на отремонтированные полосы, организовано по две полосы в каждом направлении.

Администрация города обращается к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрута и быть внимательными к установленным дорожным знакам.