День государственного флага Российской Федерации

Сегодня, 22 августа, Санкт-Петербург вместе со всей Российской Федерацией отмечает День Государственного флага. В честь этого события во всех городских районах запланировано более 130 праздничных мероприятий, включая концерты, флешмобы, мастер-классы, а также спортивные и культурные события.

Ключевым событием станет церемония, которая начнется в 11:30 в Петропавловской крепости. Там школьники, студенты, представители молодежных организаций, жители и гости города развернут огромное полотнище российского флага размером 30 на 50 метров.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что триколор является символом многовековой истории страны, ее суверенитета и единства различных народов. Он отметил, что Санкт-Петербург, как историческая столица и колыбель российской государственности, с особым уважением относится к этому празднику и присоединяется к всеобщим торжествам. Это отличная возможность для каждого ощутить свою принадлежность к великой стране и разделить гордость за Родину и ее символы.

В Петропавловской крепости также пройдет историческая викторина и концерт с участием городских творческих коллективов. Все желающие смогут написать письма военнослужащим и оставить пожелания стране и согражданам на специальном стенде.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. В Приморском парке в 15:00 состоится флешмоб с развертыванием флага, праздничный концерт, интерактивные зоны и мастер-классы.

В молодежных клубах Василеостровского района пройдут исторические викторины и онлайн-акции. Перед администрацией Московского района состоится молодежная акция «Наш флаг».

В Александровском саду, в сердце Адмиралтейского района, выступят артисты Центра «Адмиралтейский» и домов творчества «У Вознесенского моста» и «Измайловский». Для посетителей будут организованы развлекательные площадки.

В 16:00 в Доме национальностей на Моховой улице состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага, включающее лекции и концерт петербургских творческих коллективов.