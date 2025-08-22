ента новостей

19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram

В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram

Согласно информации, предоставленной Управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники распространяют в мессенджерах и социальных сетях сообщения, маскируясь под представителей управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб. В этих сообщениях предлагается воспользоваться телеграм-ботом для решения фиктивных проблем, таких как начисление крупных штрафов из-за якобы неверно переданных показаний приборов учета.

В МВД также сообщили, что мошеннический бот имитирует интерфейс официальных государственных сервисов, например, ГИС ЖКХ, и под предлогом верификации запрашивает у пользователей конфиденциальную информацию, включая ФИО, паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН, а также номера телефонов. После получения этих данных жертве отправляется ложное уведомление, якобы от Роскомнадзора, в котором сообщается о "перехвате" личной информации злоумышленниками. В сообщении содержится ссылка, позволяющая напрямую связаться с преступниками.

Представители ведомства отмечают, что "лжесотрудник", используя полученные ранее персональные данные, пытается убедить жертву в своей легитимности. Под предлогом "защиты счетов" или "блокировки кредитов" мошенники выманивают у пользователей коды подтверждения из SMS-сообщений, реквизиты банковских карт или вынуждают переводить средства на "безопасные счета".

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия", подчеркивает, что мошенники стремятся создать максимально убедительную видимость правдоподобия, копируя дизайн государственных сервисов и выдавая себя за официальные структуры. Это создает у жертвы ложное ощущение безопасности и побуждает ее добровольно передавать свои персональные данные, которые впоследствии используются для хищения денежных средств.

Депутат отмечает, что выявление поддельного телеграм-бота не представляет особой сложности при знании определенных признаков. Важно обращать внимание на название и описание бота: официальные боты государственных учреждений, банков или управляющих компаний обычно имеют верифицированную отметку и понятное наименование без лишних символов или ошибок. Признаком мошенничества может служить недавнее создание бота, небольшое количество подписчиков или отсутствие истории активности. Кроме того, мошеннические боты часто запрашивают данные, не требующиеся для оказания услуги. В случае, если бот настойчиво требует ввода банковских реквизитов или предлагает срочный перевод средств на "безопасный счет", это является явным признаком обмана. Для проверки легитимности рекомендуется посетить официальный сайт управляющей компании или банка и ознакомиться со списком официальных сервисов и каналов связи.

Он подчеркивает, что государственные сервисы и управляющие компании не используют неизвестные боты или рассылки в мессенджерах для решения вопросов. Подобные инциденты свидетельствуют о том, что цифровая грамотность в настоящее время становится важным аспектом безопасности, сопоставимым с умением защитить свои финансовые средства и документы в реальной жизни. Чем быстрее пользователи научатся критически оценивать любые "срочные" уведомления и проверять источник информации, тем меньше возможностей останется у мошенников для осуществления своей деятельности. В противном случае, даже самые современные технологии не смогут гарантировать защиту от человеческой доверчивости.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-08-2025, 14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
28-04-2025, 14:11
Мошенники стали похищать деньги, рассылая в Telegram предложения с акциями банков
17-03-2025, 11:08
В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы перерасчетом за коммунальные услуги
12-05-2025, 11:28
Россиян предупредили о способах взлома личного кабинета портала «Госуслуги»
28-03-2025, 14:26
МВД предупредило о фишинговой рассылке в Telegram о фейковых соцвыплатах на «Госуслугах»
21-04-2025, 14:05
Как мошенники используют фальшивые аккаунты для кражи данных?

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
Вчера, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
20-08-2025, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
20-08-2025, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
Наверх