Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками

Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Угрозыск Петербурга задержал жительницу Гатчины подозреваемую в мошенничестве с онлайн-покупками

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержана 41-летняя жительница города Гатчины Ленинградской области. Женщина подозревается в совершении мошеннических действий в сфере онлайн-торговли.

По данным следствия, подозреваемая размещала в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви, изначально не имея намерения передавать товар покупателям. После получения отклика от потенциальных клиентов, она отправляла им фотографии и видеозаписи несуществующего товара, а также предоставляла фиктивные ссылки на положительные отзывы от якобы довольных покупателей.

После получения полной предоплаты жертве предоставлялся трек-номер для отслеживания посылки. Однако, вместо обещанного товара, покупатель получал подмену, состоящую из вещей низкого качества или не соответствующих заказу.

В частности, житель Калининского района Санкт-Петербурга стал жертвой мошенничества, приобретя кроссовки за 52 800 рублей, а получив взамен старые, изношенные ботинки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительно установлена причастность задержанной к совершению не менее восьми аналогичных преступлений в отношении граждан, проживающих в различных регионах страны.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, включая 4 сим-карты, 3 мобильных телефона, 10 банковских карт, 2 моноблока, ноутбук, 5 CD-дисков, жесткий диск, а также документы и товарно-транспортные накладные, содержащие информацию, имеющую значение для расследования уголовного дела. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности и выявление возможных соучастников.

Все по теме: мошенничество


