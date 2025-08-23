Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие

Сегодня Санкт-Петербургское суворовское военное училище отмечает юбилейную дату – 70-летие со дня своего основания. Это событие – не просто очередная годовщина, а веха в истории, отражающая семь десятилетий непрерывной работы по подготовке будущих защитников Отечества, воспитанию настоящих патриотов и высококвалифицированных специалистов для Вооруженных сил России. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил свои сердечные поздравления всему коллективу училища – руководству, преподавательскому составу, воспитанникам и многочисленным выпускникам, чьи имена прочно вписаны в историю не только училища, но и всей страны.

В своем поздравлении Александр Беглов особо подчеркнул гордость за выпускников училища, которые с честью и достоинством несут высокое звание суворовца, активно участвуя в укреплении обороноспособности нашей Родины. Эти слова – не просто формальный комплимент, а глубокое признание заслуг каждого, кто прошел суровую, но благородную школу суворовского воспитания. Они стали настоящими опорами государства, достойно представляя Россию во всех сферах жизни – от военной службы до научных открытий и спортивных достижений.

Губернатор выразил искреннюю благодарность руководству и всему преподавательскому составу училища за их высокий профессионализм, самоотверженный труд и преданность своему делу. Это люди, которые вкладывают душу в каждого воспитанника, формируя не только глубокие знания и навыки, необходимые для военной службы, но и воспитывая в них лучшие человеческие качества – патриотизм, чувство чести, доблести и ответственности за судьбу страны. Они прививают суворовцам не только знания математики, физики или истории, но и нравственные принципы, формирующие сильный характер и готовность к самопожертвованию ради защиты Родины.

Обращаясь непосредственно к суворовцам, Александр Беглов подчеркнул их значимость для государства, назвав их надеждой и опорой России. В этих словах звучит не только пожелание успехов, но и глубокое понимание той важной роли, которую играют будущие офицеры в обеспечении безопасности и стабильности страны. Губернатор призвал воспитанников к постоянному совершенствованию, овладению новыми знаниями и укреплению своего духа, призывая беречь и хранить славные воинские традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Санкт-Петербургское суворовское военное училище – это не просто учебное заведение, это кузница кадров, которая с 1955 года, образовавшись на базе Ленинградского дважды Краснознаменного военного общевойскового командного училища им. С.М. Кирова, выпустила более 12 тысяч выпускников. Это впечатляющая цифра, которая свидетельствует о масштабе и значимости работы училища. Среди них – 9 Героев Советского Союза и Российской Федерации, что является неоспоримым доказательством высочайшего уровня подготовки и отваги выпускников. Более 211 выпускников получили золотые медали, а 321 – серебряные, подчеркивая их академические успехи и стремление к совершенству.

Однако, значение училища выходит далеко за рамки военных достижений. Среди выпускников – выдающиеся ученые, которые совершили прорывные открытия, космонавты, покорившие космические просторы, медики, спасающие жизни, талантливые спортсмены, прославляющие Россию на международной арене, и государственные и общественные деятели, вносящие значительный вклад в развитие страны. Это яркое свидетельство многогранности и значимости воспитания, которое получают суворовцы за годы обучения. Их вклад в развитие России неоценим, и 70-летие училища – это прекрасный повод отдать дань уважения не только преподавательскому составу, но и всем выпускникам, которые гордо несут звание суворовца и служат своей стране.