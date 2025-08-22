На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации

На 56-м километре внешнего кольца КАД, 20 августа около 22 часов 25 минут, произошло дорожно-транспортное происшествие. 25-летний водитель автомобиля "Газель" допустил касательное столкновение с эвакуатором, находившимся на обочине. После столкновения "Газель" совершила наезд на 38-летнего водителя автомобиля "Ситроен", который ожидал эвакуации своего сломавшегося транспортного средства.

В результате полученных травм водитель "Ситроена" скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.