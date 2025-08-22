ента новостей

19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации

На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на КАД, в которой погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации

На 56-м километре внешнего кольца КАД, 20 августа около 22 часов 25 минут, произошло дорожно-транспортное происшествие. 25-летний водитель автомобиля "Газель" допустил касательное столкновение с эвакуатором, находившимся на обочине. После столкновения "Газель" совершила наезд на 38-летнего водителя автомобиля "Ситроен", который ожидал эвакуации своего сломавшегося транспортного средства.

В результате полученных травм водитель "Ситроена" скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: КАД, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-05-2025, 15:51
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»
9-08-2023, 16:01
На внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП
13-08-2024, 23:35
На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи
9-08-2023, 16:15
В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»
30-07-2023, 11:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 78-летняя пассажирка «Ситроена»
27-01-2024, 00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
Вчера, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
20-08-2025, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
20-08-2025, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
Наверх