В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП

19 августа 2025 года, около 14 часов 05 минут, в отделение полиции Красносельского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, зарегистрированном вблизи дома номер 147 по проспекту Ветеранов. Сообщалось, что инцидент сопровождался рукоприкладством между участниками дорожного движения.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции принял заявление от 55-летнего гражданина, проживающего в данном районе. Заявитель утверждал, что вступил в словесную перепалку с водителем автомобиля марки "Chery Tiggo 4 Pro", в ходе которой последний совершил кражу видеорегистратора из его автомобиля и покинул место происшествия.

В тот же день, 19 августа, в вечернее время, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 41 по улице Димитрова был задержан 61-летний водитель вышеупомянутого китайского кроссовера. Он был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.