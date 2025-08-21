ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали водителя кроссовера, подозреваемого в грабеже оппонента по ДТП 

19 августа 2025 года, около 14 часов 05 минут, в отделение полиции Красносельского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, зарегистрированном вблизи дома номер 147 по проспекту Ветеранов. Сообщалось, что инцидент сопровождался рукоприкладством между участниками дорожного движения.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции принял заявление от 55-летнего гражданина, проживающего в данном районе. Заявитель утверждал, что вступил в словесную перепалку с водителем автомобиля марки "Chery Tiggo 4 Pro", в ходе которой последний совершил кражу видеорегистратора из его автомобиля и покинул место происшествия.

В тот же день, 19 августа, в вечернее время, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 41 по улице Димитрова был задержан 61-летний водитель вышеупомянутого китайского кроссовера. Он был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красносельский район, ДТП, телесные повреждения, грабеж
