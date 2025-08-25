ента новостей

Питерец.ру » Экономика » В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин

В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Центр занятости Петербурга усилил поддержку женщин: новые форматы помощи и обучение востребованным профессиям

С начала 2025 года Санкт-Петербургский Центр занятости населения провел колоссальную работу по трудоустройству женщин, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Цифра в 13 367 трудоустроенных женщин впечатляет и свидетельствует об эффективности комплексного подхода, реализуемого Центром. Эта работа выходит далеко за рамки простого предоставления вакансий. Она представляет собой масштабную программу поддержки, включающую в себя множество взаимосвязанных элементов, направленных на всестороннее развитие и адаптацию женщин к рынку труда.

Ключевым фактором успеха, бесспорно, является комплексная поддержка, которая охватывает весь спектр потребностей. Профессиональное обучение и программы дополнительного образования являются основой, предоставляя женщинам необходимые навыки и знания для успешного трудоустройства. Однако Центр занятости идет значительно дальше, осознавая, что успешная интеграция на рынке труда во многом зависит от преодоления психологических барьеров и адаптации к новой рабочей среде. Поэтому, немаловажную роль играют социальные проекты, включающие в себя психологическую поддержку, индивидуальное консультирование и программы адаптации к рабочему коллективу. Специалисты помогают женщинам не только освоить новые профессии, но и обрести уверенность в себе, научиться эффективно взаимодействовать с коллегами и руководителями, преодолеть страх перед новыми вызовами.

Особое внимание уделяется женщинам, чьи мужья или другие близкие родственники участвуют в Специальной военной операции. Для них разработаны специальные программы, включающие в себя индивидуальные консультации с психологами, тренинги по развитию мотивации, управлению стрессом и адаптации к новым, зачастую сложным, жизненным обстоятельствам. Это особенно важно, учитывая специфические трудности, с которыми сталкиваются эти женщины, включая эмоциональное напряжение, финансовые проблемы и необходимость быстрой перестройки своего образа жизни. Центр занятости предоставляет им не только практическую помощь в трудоустройстве, но и необходимую психологическую поддержку, помогая справиться с эмоциональными потрясениями и обрести внутреннюю стабильность.

Важным дополнением к индивидуальной работе является создание женского клуба при Центре занятости. Это уникальное сообщество, объединяющее женщин с разными историями и опытом, предоставляет им возможность общаться, делиться опытом, взаимоподдерживать друг друга и получать поддержку в решении профессиональных и личных вопросов. Регулярные встречи, как оффлайн, так и онлайн, проходят в формате тематических обсуждений с приглашением экспертов и специалистов из разных областей. Участницы клуба имеют возможность обсудить карьерные перспективы, узнать о историях успешного трудоустройства других женщин, получить ценные советы и рекомендации, а также просто поделиться своими переживаниями и найти понимание и поддержку среди единомышленниц.

«В нашем клубе женщины получают живой отклик на свои жизненные ситуации. Мы говорим о сложностях выбора профессии, о том, как решиться на карьерный разворот, и делимся опытом. Это помогает участницам поверить в себя и сделать первые шаги к новым возможностям», – подчеркивает Анна Шахова, начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости. Ее слова подчеркивают важность социальной составляющей программы и её положительное влияние на самооценку и уверенность в себе участниц. Клуб становится не просто местом общения, но и платформой для взаимопомощи, вдохновения и нахождения новых возможностей для самореализации. Эта интегрированная система поддержки позволяет женщинам не только найти работу, но и найти себя, обрести уверенность в будущем и достичь своих целей. Таким образом, Санкт-Петербургский Центр занятости демонстрирует высокий уровень социальной ответственности и эффективности в решении сложных социально-экономических задач.

Яндек.Дзен

