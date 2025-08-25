Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев

Программа «Серебряный возраст», инициированная губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, демонстрирует масштабную поддержку пожилых жителей города. Запущенная 1 марта 2025 года, эта инициатива, один из десяти ключевых приоритетов развития города, направлена на улучшение качества жизни людей старшего поколения в различных сферах, от здравоохранения и образования до культурного просвещения. Центральным элементом программы является электронный сертификат номиналом 1500 рублей, предназначенный для посещения городских музеев.

Уже более 100 000 держателей карты «Серебряный возраст» подали заявления на оформление этого сертификата, что свидетельствует о невероятной популярности и востребованности данной меры поддержки. Карта «Серебряный возраст» доступна женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, предоставляя им возможность активно участвовать в культурной жизни города. Сертификат позволяет посещать 39 крупнейших музеев Санкт-Петербурга, включая такие знаковые места, как Государственный Эрмитаж, Русский музей, музеи-заповедники «Петергоф», «Царское Село», Исаакиевский собор и многие другие. Это предоставляет пожилым петербуржцам уникальную возможность обогатить свою жизнь, окунувшись в мир искусства и истории, без значительных финансовых затрат.

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу и будет действовать до 1 января 2028 года, обеспечивая непрерывную поддержку пожилых людей в течение значительного периода времени. Благодаря электронному сертификату, уже более 30 000 посещений музеев были осуществлены, что составило порядка 11,2 миллионов рублей, потраченных на билеты. Это наглядно демонстрирует эффективность программы и её значимость для старшего поколения. Самыми популярными местами среди держателей сертификатов оказались Русский музей, Петергоф, Павловск, Царское Село и Исаакиевский собор, что подтверждает интерес к историческому и культурному наследию города.

Учитывая современные технологии, информация о сертификате доступна держателям Единой карты петербуржца (ЕКП) в личном кабинете через сервис «Сертификаты». Это обеспечивает удобство и прозрачность, позволяя легко отслеживать статус сертификата, дату выдачи, номинал и остаток средств. Вся необходимая информация содержится в разделе «Мои сертификаты», вкладке «Посещение музеев» как на портале ЕКП, так и в мобильном приложении. Такой подход обеспечивает доступность информации для всех пользователей, независимо от их технических навыков. Это важный аспект программы, поскольку она стремится обеспечить максимальный комфорт и удобство для всех участников.

В заключение, можно сказать, что программа «Серебряный возраст» представляет собой хорошо продуманный и эффективно реализуемый проект, направленный на повышение качества жизни старшего поколения в Санкт-Петербурге. Она не только предоставляет финансовую помощь, но и стимулирует активное участие пожилых людей в культурной жизни города, обогащая их повседневность новыми впечатлениями и знаниями. Учитывая масштабы инициативы и положительные отзывы, можно ожидать дальнейшего развития и расширения программы в будущем, что подтверждает приверженность городских властей к заботе о своих жителях старшего возраста. Постоянное совершенствование системы мониторинга и удобства доступа к информации делает программу ещё более эффективной и привлекательной для своих участников.