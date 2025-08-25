ента новостей

16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
11:06
В Ленобласти задержали пассажира автомобиля с крупной партией наркотиков
11:03
В Колпино задержали ранившего прохожую бутылкой во время конфликта
19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet

Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана россиян

Управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационных технологий предупреждает о новой схеме мошенничества, активно использующей Google Meet для обмана российских граждан.

Ограничения, введенные на голосовые вызовы через популярные иностранные мессенджеры, вынудили злоумышленников искать альтернативные каналы связи. Вместо прекращения преступной деятельности, они адаптировались, осваивая новые платформы.

Наблюдается значительный рост (до 83%) мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, а также использование FaceTime и мессенджера Max. Однако, Google Meet становится предпочтительным инструментом для аферистов.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, отмечает, что переход мошенников на Google Meet был ожидаемым. Преступные группы обладают ресурсами для быстрой адаптации и поиска каналов, вызывающих доверие. Легитимность и известность Google Meet делают его привлекательным для обмана.

Основная опасность заключается в том, что пользователи склонны доверять звонкам через Google Meet, считая их менее подозрительными. Предустановленное приложение на множестве смартфонов облегчает установление контакта. Доверие к привычным сервисам становится уязвимостью, используемой мошенниками.

Киберпреступники оперативно меняют тактику, переходя на новые каналы связи при блокировке старых. Общий сценарий обмана остается прежним: звонки якобы от банков, служб безопасности или государственных структур. Необходима системная борьба с постоянным мониторингом новых цифровых площадок.

Для защиты пользователей важны как технические меры, так и информационная осведомленность. Операторы и разработчики должны внедрять фильтры и предупреждения о подозрительных вызовах. Гражданам следует помнить, что банки, госорганы и крупные компании не решают важные вопросы через видеозвонки. Бдительность и проверка информации, независимо от приложения, являются ключевыми факторами снижения рисков.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

31-07-2024, 16:07
В Петербурге пройдёт фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов
19-06-2024, 11:55
В России могут ограничить звонки через мессенджеры
11-11-2024, 09:41
Почему в России могут запретить звонки в мессенджерах?
24-10-2024, 15:15
Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом
26-09-2024, 16:50
Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры
29-01-2024, 09:55
Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС в Google Play

Происшествия на дорогах

22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
21-08-2025, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
20-08-2025, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
20-08-2025, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
Наверх