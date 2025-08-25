Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet

Управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационных технологий предупреждает о новой схеме мошенничества, активно использующей Google Meet для обмана российских граждан.

Ограничения, введенные на голосовые вызовы через популярные иностранные мессенджеры, вынудили злоумышленников искать альтернативные каналы связи. Вместо прекращения преступной деятельности, они адаптировались, осваивая новые платформы.

Наблюдается значительный рост (до 83%) мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, а также использование FaceTime и мессенджера Max. Однако, Google Meet становится предпочтительным инструментом для аферистов.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, отмечает, что переход мошенников на Google Meet был ожидаемым. Преступные группы обладают ресурсами для быстрой адаптации и поиска каналов, вызывающих доверие. Легитимность и известность Google Meet делают его привлекательным для обмана.

Основная опасность заключается в том, что пользователи склонны доверять звонкам через Google Meet, считая их менее подозрительными. Предустановленное приложение на множестве смартфонов облегчает установление контакта. Доверие к привычным сервисам становится уязвимостью, используемой мошенниками.

Киберпреступники оперативно меняют тактику, переходя на новые каналы связи при блокировке старых. Общий сценарий обмана остается прежним: звонки якобы от банков, служб безопасности или государственных структур. Необходима системная борьба с постоянным мониторингом новых цифровых площадок.

Для защиты пользователей важны как технические меры, так и информационная осведомленность. Операторы и разработчики должны внедрять фильтры и предупреждения о подозрительных вызовах. Гражданам следует помнить, что банки, госорганы и крупные компании не решают важные вопросы через видеозвонки. Бдительность и проверка информации, независимо от приложения, являются ключевыми факторами снижения рисков.