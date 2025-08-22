ента новостей

Питерец.ру » Спорт » Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»

Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Спортсмены с берегов Невы продемонстрировали впечатляющие результаты на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»

На завершившемся в Кемеровской области чемпионате и первенстве России по акватлону триатлонисты из Санкт-Петербурга показали выдающиеся достижения.

В мужском зачете чемпионом России стал Александр Григорьев, опередив Олега Кузихина, удостоенного серебряной медали, и Марка Давыденко, получившего бронзу.

Среди женщин на чемпионате России весь пьедестал почета заняли представительницы Санкт-Петербурга: Александра Разаренова, Елизавета Жижина и Мария Шерстнева, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

В рамках первенства России среди юниорок золотую медаль завоевала Вероника Деева. В соревновании юношей победу одержал Артур Никифоров, а Яромир Молибоженко стал обладателем серебряной награды.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Сергей Павлов, Алексей Брылев и Дмитрий Гааг.

Участники соревнований представляли «Училище олимпийского резерва №1» и СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова».

