Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
Балет «Щелкунчик»
Концерт Вивальди «Времена года»
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
В Ленобласти задержали пассажира автомобиля с крупной партией наркотиков
В Колпино задержали ранившего прохожую бутылкой во время конфликта
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
День Государственного флага Российской Федерации
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
Выставка «Великие русские географические открытия»
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы

В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы

Полицейские Кингисеппского района Ленобласти задержали стрелка с Октябрьской улицы

24 августа 2025 года, около 21 часа 50 минут, в дежурную часть полиции Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о стрельбе около дома номер 9 на Октябрьской улице, расположенной в городе Кингисепп. По словам заявителя, неизвестное лицо производило выстрелы из пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции произвели задержание. Задержанным оказался 31-летний местный житель, не имеющий официального трудоустройства и находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе предварительного опроса задержанный сообщил, что причиной стрельбы из охолощенного пистолета послужил конфликт с неустановленным прохожим. Выстрел был произведен в воздух.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Производивший стрельбу гражданин был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Охолощенный пистолет, из которого велась стрельба, был изъят сотрудниками полиции и направлен на проведение экспертизы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим инцидентом.

Ленобласть, Кингисеппский район, стрельба
