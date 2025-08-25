В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы

24 августа 2025 года, около 21 часа 50 минут, в дежурную часть полиции Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о стрельбе около дома номер 9 на Октябрьской улице, расположенной в городе Кингисепп. По словам заявителя, неизвестное лицо производило выстрелы из пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции произвели задержание. Задержанным оказался 31-летний местный житель, не имеющий официального трудоустройства и находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе предварительного опроса задержанный сообщил, что причиной стрельбы из охолощенного пистолета послужил конфликт с неустановленным прохожим. Выстрел был произведен в воздух.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Производивший стрельбу гражданин был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Охолощенный пистолет, из которого велась стрельба, был изъят сотрудниками полиции и направлен на проведение экспертизы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим инцидентом.