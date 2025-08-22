В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки

21 августа, около 11 часов 45 минут, в отделение полиции Красносельского района Петербурга из детского медицинского учреждения поступило сообщение о доставке несовершеннолетнего пациента. Молодой человек, семнадцати лет, был обнаружен возле дома номер 78, корпус 1 по Ленинскому проспекту.

Подросток получил множественные повреждения, включая ушибы и переломы, и находился в критическом состоянии. Как установили медики, травмы были получены в результате падения с высоты пятого этажа.

Как стало известно «Питерец.ру», согласно заявлению 42-летней матери пострадавшего, инциденту предшествовал конфликт. Женщина рассказала, что изъяла у сына ключи от дома и средство мобильной связи в качестве меры дисциплинарного воздействия за его поведение.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств получения травм несовершеннолетним. Полицией инициирована проверка по факту травмирования несовершеннолетнего.