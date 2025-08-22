ента новостей

В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
День Государственного флага Российской Федерации
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
Выставка «Великие русские географические открытия»
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки

В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки

Полиция проводит проверку по факту травмирования уходившего через окно от родительской опеки в Красносельском районе

21 августа, около 11 часов 45 минут, в отделение полиции Красносельского района Петербурга из детского медицинского учреждения поступило сообщение о доставке несовершеннолетнего пациента. Молодой человек, семнадцати лет, был обнаружен возле дома номер 78, корпус 1 по Ленинскому проспекту.

Подросток получил множественные повреждения, включая ушибы и переломы, и находился в критическом состоянии. Как установили медики, травмы были получены в результате падения с высоты пятого этажа.

Как стало известно «Питерец.ру», согласно заявлению 42-летней матери пострадавшего, инциденту предшествовал конфликт. Женщина рассказала, что изъяла у сына ключи от дома и средство мобильной связи в качестве меры дисциплинарного воздействия за его поведение.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств получения травм несовершеннолетним. Полицией инициирована проверка по факту травмирования несовершеннолетнего.

