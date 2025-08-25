ента новостей

13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
11:06
В Ленобласти задержали пассажира автомобиля с крупной партией наркотиков
11:03
В Колпино задержали ранившего прохожую бутылкой во время конфликта
19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров

Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Румынии завершилось юниорское первенство мира по плаванию. 

В Румынии подошло к концу юниорское мировое первенство по плаванию.

Петербургская спортсменка Милана Степанова пополнила свою копилку второй наградой на этих соревнованиях, завоевав серебряную медаль.

Спортсменка из Санкт-Петербурга приняла участие в эстафете 4х100 метров вольным стилем в составе национальной команды.

Российские пловчихи продемонстрировали второе лучшее время, зафиксировав результат в 3 минуты 37,87 секунды. Данный результат стал новым рекордом Европы и России в юниорской возрастной категории.

Стоит отметить, что ранее Милана уже поднималась на пьедестал почета, заняв третье место на дистанции 200 метров на спине.

Милана является воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва №3 Калининского района.

Подготовкой спортсменки занимается тренер Елена Капецкая.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-04-2025, 13:07
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
10-03-2013, 15:18
Чемпионат Эстонии по зимнему плаванию выиграл Петербуржец
25-03-2025, 10:57
Петербургские спортсмены отличились на первенстве России по конькобежному спорту
20-01-2025, 20:02
На первенстве России среди юниоров и юниорок по биатлону отличилась сборная Санкт-Петербурга
18-10-2024, 12:48
В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии
15-10-2024, 15:58
В Петербурге стартовал чемпионат Росгвардии по плаванию

Происшествия на дорогах

22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
21-08-2025, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
20-08-2025, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
20-08-2025, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
Наверх