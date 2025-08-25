Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров

В Румынии подошло к концу юниорское мировое первенство по плаванию.

Петербургская спортсменка Милана Степанова пополнила свою копилку второй наградой на этих соревнованиях, завоевав серебряную медаль.

Спортсменка из Санкт-Петербурга приняла участие в эстафете 4х100 метров вольным стилем в составе национальной команды.

Российские пловчихи продемонстрировали второе лучшее время, зафиксировав результат в 3 минуты 37,87 секунды. Данный результат стал новым рекордом Европы и России в юниорской возрастной категории.

Стоит отметить, что ранее Милана уже поднималась на пьедестал почета, заняв третье место на дистанции 200 метров на спине.

Милана является воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва №3 Калининского района.

Подготовкой спортсменки занимается тренер Елена Капецкая.