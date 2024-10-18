Завтра субботник!

«Питерец.ру» сообщает, что завтра в Петербурге пройдет городской субботник. Жители Северной столицы смогут присоединиться к коммунальным службам и поучаствовать в очистке города. Запланирована уборка придомовых территорий, парковых зон и береговых линий.

Еще планируется размещение скворечников и высадка зеленых насаждений – 300 деревьев и 1,4 тыс. кустарников. Также состоятся мастер-классы для участников субботника, специальные квесты и даже лекции.

Субботник пройдет в рамках месяца по благоустройству, который начался с 1 октября. Его регулярно проводят в СПб. Для участия в таких акциях привлекают и неравнодушных жителей Петербурга. Люди охотно откликаются на подобные инициативы. В субботниках принимают участие и представители власти.