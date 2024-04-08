В Ленобласти стартует сезон субботников

Ленинградская область инициирует масштабное движение по уборке территории, которое охватит весь регион. Жители всех населенных пунктов могут внести свой вклад в благоустройство и чистоту своего города или поселка.

Участие в субботнике можно принять двумя способами:

1. Предложить свое место для уборки, разместив его на интерактивной карте.

2. Присоединиться к уже существующим субботникам, которые будут обозначены на карте.

Масштабная уборка стартует 15 апреля и будет проходить в два этапа:

Этап 1: экологическая уборка (15 апреля - 8 мая) В этот период будут очищаться дворы, общественные территории, парки и набережные. Уже заявлено свыше 2261 места проведения субботников.

Этап 2: уборка памятных мест (29 апреля - 8 мая) В рамках этого этапа будут приведены в порядок мемориалы, братские захоронения и другие памятные места.

Главным событием станет Всероссийский субботник, который пройдет 27 апреля.

Организатором всех субботников в регионе выступает комитет по ЖКХ Ленинградской области. Органы местного самоуправления будут содействовать в обеспечении необходимым инвентарем, включая мешки, грабли, перчатки и прочее. Помимо уборки территории, в ходе субботников планируется провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, высадить саженцы, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркивает важность проведения субботников организованно, поскольку это не прихоть, а реальная необходимость. Он призывает приезжать с детьми, родственниками и создавать позитивную и дружелюбную атмосферу во время уборки. Для повышения эффективности процесса власти Ленинградской области призывают жителей к активному участию в субботниках и напоминают о возможности предложить собственные места для уборки на интерактивной карте.