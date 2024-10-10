Владимир Путин присвоил почетное наименование «Измайловский» дислоцированному в Петербурге специальному моторизованному полку Росгвардии

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное наименование «Измайловский» специальному моторизованному полку Росгвардии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 10 октября.
Специальный моторизованный полк был сформирован в 1966 году в Ленинграде для усиления борьбы с хулиганством и пресечения преступности на улицах и в общественных местах. Военнослужащие полка участвовали в обеспечении общественной безопасности на самых крупных и значимых мероприятиях, включая XXII-е летние Олимпийские игры в 1980 году, чемпионат мира по футболу 2018, чемпионат Европы по футболу 2020, ежегодный Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников школ «Алые паруса».
Солдаты и офицеры полка участвовали в боевых действиях во время войн в Афганистане и Чеченской Республике, обеспечивали охрану общественного порядка в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в городах Армянской ССР, извлекли из под завалов сотни пострадавших от разрушительного землетрясения в 1988 году в Армении. За личное мужество и отвагу многие военнослужащие полка награждены государственными наградами.