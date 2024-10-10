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Питерец.ру » Общество » Владимир Путин присвоил почетное наименование «Измайловский» дислоцированному в Петербурге специальному моторизованному полку Росгвардии

Владимир Путин присвоил почетное наименование «Измайловский» дислоцированному в Петербурге специальному моторизованному полку Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное наименование «Измайловский» специальному моторизованному полку Росгвардии

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное наименование «Измайловский» специальному моторизованному полку Росгвардии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«B целях возрождения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава полка, постановляю: 1. Присвоить 2-му специальному моторизованному полку войск национальной гвардии РФ почетное наименование "Измайловский" и впредь именовать его: специальный моторизованный Измайловский полк войск национальной гвардии РФ», - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 10 октября.

Специальный моторизованный полк был сформирован в 1966 году в Ленинграде для усиления борьбы с хулиганством и пресечения преступности на улицах и в общественных местах. Военнослужащие полка участвовали в обеспечении общественной безопасности на самых крупных и значимых мероприятиях, включая XXII-е летние Олимпийские игры в 1980 году, чемпионат мира по футболу 2018, чемпионат Европы по футболу 2020, ежегодный Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников школ «Алые паруса».
Солдаты и офицеры полка участвовали в боевых действиях во время войн в Афганистане и Чеченской Республике, обеспечивали охрану общественного порядка в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в городах Армянской ССР, извлекли из под завалов сотни пострадавших от разрушительного землетрясения в 1988 году в Армении. За личное мужество и отвагу многие военнослужащие полка награждены государственными наградами.

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