Ресурсы Роскомнадзора атаковали из зарубежных стран

DDoS-атаки обрушились на ресурсы Роскомнадзора (РКН), однако они не достигают своих целей, все работает без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Ресурсы РКН, в том числе сайт, продолжили работу без ограничений. «Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей", - добавили в ведомстве.
Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбои в работе ресурсов Роскомнадзора начались после 18:00 мск. Сообщения о сбоях поступали из Москвы и Московской области, Белгородской и Нижегородской областей, Республики Карелия, а также из США. В основном пользователи жаловались на сбои в работе сайта.
Не исключено, что масштабная атака на ресурсы Роскомнадзора могла быть связана с блокировкой мессенджера Discord, о которой в ведомстве заявили накануне, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Основным методом хактивистов являются как раз DDoS-атаки, когда на сервер или сайт посылается огромное количество запросов, чтобы перегрузить его и вывести из строя. Другим распространенным методом хактивистов является взлом и утечка данных, рассказал Немкин.
Специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с начала текущего года отразили уже 5,8 тысяч DDoS-атак на системы защищаемых организаций. Сделать это удалось, в частности, благодаря Национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА). Она начала работать в марте 2024 года, сейчас к ней подключено 4884 ресурсов 640 организаций.