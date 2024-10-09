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Питерец.ру » Общество » Ресурсы Роскомнадзора атаковали из зарубежных стран

Ресурсы Роскомнадзора атаковали из зарубежных стран

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы, но цели они не достигли.

DDoS-атаки обрушились на ресурсы Роскомнадзора (РКН), однако они не достигают своих целей, все работает без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"В отношении ресурсов РКН фиксируем DDOS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с", - сообщили в ведомстве.

Ресурсы РКН, в том числе сайт, продолжили работу без ограничений. «Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей", - добавили в ведомстве.

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбои в работе ресурсов Роскомнадзора начались после 18:00 мск. Сообщения о сбоях поступали из Москвы и Московской области, Белгородской и Нижегородской областей, Республики Карелия, а также из США. В основном пользователи жаловались на сбои в работе сайта.

Не исключено, что масштабная атака на ресурсы Роскомнадзора могла быть связана с блокировкой мессенджера Discord, о которой в ведомстве заявили накануне, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Вероятнее всего, мы увидели результат работы так называемых хактивистов. Они обычно используют кибератаки как инструмент для выражения своих политических, социальных или идеологических убеждений. Их цель – привлечь внимание общественности к каким-либо социально значимым вопросам, серьезного урона такие атаки обычно не наносят», - отметил депутат.

Основным методом хактивистов являются как раз DDoS-атаки, когда на сервер или сайт посылается огромное количество запросов, чтобы перегрузить его и вывести из строя. Другим распространенным методом хактивистов является взлом и утечка данных, рассказал Немкин.

«Хактивисты проникают в системы и крадут конфиденциальную информацию, которую затем публикуют в открытых источниках. Это может быть сделано для разоблачения предполагаемых неправомерных действий или коррупции в компаниях. Такие утечки могут нанести серьезный удар по репутации и вызвать общественный резонанс. Кроме атак, хактивисты часто занимаются дефейсингом сайтов – изменением содержимого веб-страниц для передачи своих посланий или лозунгов. Это также символический акт, направленный на подрыв имиджа целевой организации. Хактивисты могут менять заголовки, публиковать провокационные сообщения или изображения на взломанных страницах. Такие действия редко имеют серьезные технические последствия, но их цель – вызвать общественное внимание и медийный эффект», - отметил депутат.

Специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с начала текущего года отразили уже 5,8 тысяч DDoS-атак на системы защищаемых организаций. Сделать это удалось, в частности, благодаря Национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА). Она начала работать в марте 2024 года, сейчас к ней подключено 4884 ресурсов 640 организаций.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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