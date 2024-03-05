Блокировка рекламы VPN-сервисов началась

Роскомнадзор начал блокировать информацию, которая рекламирует или популяризует средства обхода блокировок – к ним, в том числе, относятся и VPN-сервисы. На данный момент заблокированы уже шесть страниц сайтов, еще с 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы.

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к рекламе VPN-сервисов – с 1 марта заблокированы уже 6 страниц сайтов, содержавших такую информацию. Всего ведомство направило 34 уведомления владельцам сайтов с требованием убрать любую рекламу или популяризацию средств обхода блокировок. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства.

«С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц», - сообщили в РКН.

В ведомстве также напомнили, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность по ст. 13.41 КоАП РФ. За такое нарушение придется заплатить штраф в размере от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей. «В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании», - добавили в Роскомнадзоре.

Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым в том числе относятся вредоносные VPN-сервисы, вступил в силу с 1 марта. Работа любых средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещена в России еще с 2020 года, однако теперь наказание ждет и тех, кто будет рекламировать VPN и прочие подобные средства в сети, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. При этом под блокировку попадут материалы любого срока давности.

«Как понять, что публикуемая вами информация относится к рекламе средств обхода блокировок? По мнению Роскомнадзора, к такой информации относятся публикации с описанием действий, при помощи которых можно получить доступ к заблокированным ресурсам. Также под блокировку подпадает информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования VPN-сервисов или предлагает приобрести к ним доступ. Как-нибудь хитро прорекламировать VPN-сервисы и всех обмануть не выйдет. Не выйдет и заманивать пользователей на запрещенные ресурсы. Попытки убедить людей зайти туда, куда нельзя попасть без VPN, могут приравниваться к рекламе VPN-сервиса», - отметил депутат.

При этом далеко не все VPN-сервисы относятся к средствам обхода блокировок доступа к противоправному контенту, подчеркнул Антон Немкин.

«Роскомнадзор ориентируется на три критерия перед блокировкой: первое - такой сервис не подключен к специальной системе, которая содержит перечень заблокированных в РФ ресурсов; второе – он также не подключен к техническим средствам противодействия угрозам; третье – его использование позволяет получить доступ к заблокированным сайтам. Поэтому регулятор постоянно обновляет перечень VPN, работающих в России, так многие из них отказываются фильтровать трафик и становятся проводниками к запрещенным сайтам, распространяющим фейки и противоправную информацию», - заключил парламентарий.