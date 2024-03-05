Блокировка рекламы VPN-сервисов началась

Роскомнадзор начал блокировать информацию, которая рекламирует или популяризует средства обхода блокировок – к ним, в том числе, относятся и VPN-сервисы. На данный момент заблокированы уже шесть страниц сайтов, еще с 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы.
Роскомнадзор начал ограничивать доступ к рекламе VPN-сервисов – с 1 марта заблокированы уже 6 страниц сайтов, содержавших такую информацию. Всего ведомство направило 34 уведомления владельцам сайтов с требованием убрать любую рекламу или популяризацию средств обхода блокировок. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства.
В ведомстве также напомнили, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность по ст. 13.41 КоАП РФ. За такое нарушение придется заплатить штраф в размере от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей. «В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании», - добавили в Роскомнадзоре.
Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым в том числе относятся вредоносные VPN-сервисы, вступил в силу с 1 марта. Работа любых средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещена в России еще с 2020 года, однако теперь наказание ждет и тех, кто будет рекламировать VPN и прочие подобные средства в сети, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. При этом под блокировку попадут материалы любого срока давности.
При этом далеко не все VPN-сервисы относятся к средствам обхода блокировок доступа к противоправному контенту, подчеркнул Антон Немкин.