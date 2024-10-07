В СПб начинается исторический форум

Петербург уже много раз становился местом проведения различных мероприятий, в том числе – международных. Северную столицу РФ посещают наши соотечественники и иностранцы.

Хотя по причине международной напряженности некоторые страны отказываются взаимодействовать с нами, желающих иметь дело с Россией по-прежнему остается немало. Это взаимодействие и осуществляется в сфере науки.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стартует Международный исторический форум (ПМИФ). В нем примут участие ученые из 27 стран и 50 регионов РФ. В ходе мероприятия планируется более 70 секций, круглых столов и 5 заседаний. Форум пройдет 7-13 октября. Во время ПМИФ будет рассмотрена тема «Человек творит историю».