В Петербурге объявлены победители конкурса «Высокое искусство»

В Санкт-Петербурге объявлены победители конкурса художественного перевода «Высокое искусство». В этом году ему присвоен статус Герценовской олимпиады.

Жюри оценило 70 конкурсных работ от старшеклассников и студентов средних специальных и высших учебных заведений России. Победителей определили в четырех номинациях – за перевод с немецкого, французского, испанского, китайского языка на русский.

В номинации «Художественный перевод прозы с немецкого языка на русский язык» лучшими признаны работы Натальи Врачевой (Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород) и Серафины Бланк (ГБОУ средняя образовательная школа № 636, г. Санкт-Петербург).

В номинации «Художественный перевод прозы с французского языка на русский язык» победили Анна Чернова (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) и Аксинья Кузьмина (ГБОУ «Петергофская гимназия императора Александра II», г. Санкт-Петербург).

В номинации «Художественный перевод прозы с испанского языка на русский язык» диплома I степени удостоены Евгения Федосеева (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) и Елизавета Ткач (ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса, г. Санкт-Петербург).

В номинации «Художественный перевод прозы с китайского языка на русский язык» лучшими стали работы Льва Марьяновского (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) и Виктории Гринбергас (ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная», г. Санкт-Петербург).

Награждение победителей состоялось 16 ноября в экспозиционном пространстве «Ловцы слов» Литературного музея «ХХ век». Авторы лучших работ удостоены дипломов первой, второй и третьей степени. Полный список награжденных опубликован на сайте и в соцсетях музея. Дипломанты конкурса получат дополнительные баллы в качестве учета индивидуальных достижений при поступлении в РГПУ им. А.И. Герцена. Специальные призы победителям конкурса предоставил Санкт-Петербургский Дом книги.

Конкурс проводился в рамках фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте», который ежегодно организует Литературный музей «ХХ век». В этом году фестиваль посвящен Максиму Горькому в честь его 155-летия, поэтому для перевода предлагались тексты поэтов и писателей, которые переписывались с Горьким или знали его лично.

Инициатор конкурса художественного перевода «Высокое искусство» - Государственный литературный музей «ХХ век», организатор – Институт иностранных языков им. А.И. Герцена.