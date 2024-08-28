ента новостей

09:14
В Герценовском университете создается уникальный книжный фонд по геронтологии
01:32
Сергей Андронов сделал дубль в победном для СКА матче с «Северсталью», который завершился со счётом 5:3
17:10
Бескомпромиссный предпоследний тур в мужском Суперфинале чемпионата России по шахматам – всего две ничьи: Матлаков проиграл Артемьеву, победы одержали Дубов, Есипенко и Дреев
16:40
Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 10-м туре Суперфинала чемпионата России в Барнауле добилась ничьей с рейтинг-лидером турнира Александрой Горячкиной
15:04
Поражением от клуба «Динамо-Урал» из Уфы завершило домашний этап Кубка России волейбольное «Динамо-ЛО»
14:31
На автодроме «Игора Драйв» пройдет заключительный этап IDDC этого сезона
14:20
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
14:14
Что с онлайн-торговлей?
13:44
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с эвакуатором
12:53
Мошенники стали чаще нападать на знаменитых людей
12:51
Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Дурова
11:47
В Ленобласти нетрезвый водитель вылетел в кювет и врезался в дерево
11:25
В Петербурге две пенсионерки передали мошенникам почти 18 млн рублей
11:18
В Ленобласти в ДТП пострадали подростки на мотоцикле
11:00
Взаимодействие с КНР продолжается
10:34
Какие предложения по зарплате самые выгодные?
09:53
Увеличились продажи жилья класса «комфорт»
22:16
Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев догнал трио лидеров после 9-го тура Суперфинала в Барнауле, а петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью и занимает 9-е место
19:33
Выставка Елизаветы Пугачевой «Новые земли»
17:15
В 9-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова победила Екатерину Лагно, а петербурженка Ольга Карманова добилась ничьей в партии с Натальей Погониной
16:34
Петербургскому пожарно-спасательному гарнизону передали сегодня восемь единиц новой техники
16:32
«СКА-Нева» после крупной победы над «Горняком-УГМК» 7:4 проиграла «Молоту» 1:2 на турнире имени Шилова
15:59
Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена показал традиционную культуру на Арктическом салоне
15:57
В Василеостровском районе единороссы проверили ход строительства новой школы
15:54
Малый и средний бизнес освободят от сбора за использование иностранного софта
15:52
Съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе полностью перекроют
15:21
Петербургский волейбольный «Зенит» на Кубке Легенд проиграл два матча четырёхсетовых матча подряд – «Енисею» и московскому «Динамо»
12:50
В Петербурге задержали женщину, которая по указке аферистов подожгла пять автомашин
12:44
Черномырдин поучаствовал в потасовке между дублёрами «Спартака» и петербургского «Динамо», а «Звезда» проиграла «Енисею-2» со счётом 3:4
11:42
Начало работ по ликвидации колейности на мосту Дружбы в Выборге перенесли на 27 августа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Герценовском университете создается уникальный книжный фонд по геронтологии

В Герценовском университете создается уникальный книжный фонд по геронтологии

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
herzen.spb.ru
В Герценовском университете появится уникальное для России специализированное собрание материалов по геронтологии.

В Герценовском университете появится уникальное для России специализированное собрание материалов по геронтологии. В фундаментальной библиотеке им. императрицы Марии Федоровны разместится «Фонд геронтологических публикаций и материалов». Научная полнота собрания позволяет позиционировать его как основу для последующего формирования на площадке РГПУ им. А. И. Герцена информационного поля по научному направлению «Геронтология и гериатрия».

В Мариинском зале Герценовского университета состоялось торжественное подписание Договора пожертвования книжного собрания по истории российской геронтологии, который передал член Геронтологического общества при Российской академии наук (ГО РАН) Рашид Бахтияров.

Материалы книжного собрания раскрывают выдающийся вклад петербургских ученых в становление и развитие геронтологической науки в стране. Основу Фонда составят книжные собрания член-корр. РАН В. Н. Анисимова и Р. Ш. Бахтиярова, сформированные за 60-летний период. Они насчитывают до 6 тысяч единиц хранения и включают материалы научных библиотек, известных ученых-историков медицины и ленинградских геронтологов. Собрание содержит монографии, публикации по широкому спектру научных дисциплин, включая историю геронтологии, демографию, медицину, социальную и образовательную составляющие.

«В контексте современной социальной политики, когда геронтология стала одним из приоритетных направлений, создание первого и пока единственного фонда геронтологических публикаций и материалов именно на базе Герценовского университета является знаковым событием», — прокомментировал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

В торжественной церемонии приняли участие президент РГПУ им. А. И. Герцена Геннадий Бордовский и директор института развития информационных и образовательных технологий в области геронтологии, ученый секретарь ГО РАН Анатолий Финагентов.

Геннадий Бордовский поблагодарил за бесценный дар и назвал создание такого фонда историческим событием, которое логично вписывается в историю и предназначение Герценовского университета.

«Заботиться об образовании пожилого населения, его приобщении к современным условиям жизни, готовить специалистов для профессиональной работы с пожилым населением  — новый важный шаг для вуза, где создаются новые информационные условия для такой работы», — подчеркнул президент Герценовского университета.       

Почетными гостями стали директор фундаментальной библиотеки им. императрицы Марии Федоровны Натела Квелидзе-Кузнецова, директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии Галина Рыжак и руководитель Городской гериатрической службы Санкт-Петербурга, вице-президент ГО РАН Максим Кабанов, члены Гериатрического общества и сотрудники Герценовского университета.

Гости университета ознакомились с залами и работой герценовской библиотеки, где в будущем разместится новый фонд. Университетом выделены для этого два специальных помещения, доступ к изданиям будет открыт для всех желающих. Предполагается, что в будущем фонд будет активно пополняться.     

Отметим, что сотрудничество РГПУ им. А. И. Герцена с ГО РАН и Экспертным советом по проблемам оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старших возрастных групп при вице-губернаторе Санкт-Петербурга является давним и плодотворным. Результатом этого взаимодействия стало проведение Санкт-Петербургских геронтологических форумов на базе РГПУ им. А. И. Герцена. Сотрудничество направлено на популяризацию и использование опыта и достижений ученых-геронтологов, совместное проведение научных исследований в процессе обработки материалов с их презентацией в формате докладов на научных конференциях.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-07-2014, 01:12
Собрание для руководителей некоммерческих организаций в Большом зале Законодательного собрания Санкт-Петербурга
31-10-2022, 20:17
В Петербурге депутаты призвали деятелей культуры сохранять российскую идентичность
11-04-2023, 17:01
В Мариинском дворце наградили победителей олимпиады по истории предпринимательства
31-07-2023, 12:59
В Санкт-Петербургском университете МВД России состоялся очередной выпуск специалистов
2-03-2023, 13:29
Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
8-02-2023, 14:38
В Мариинском дворце открылась выставка «Русские географические названия: история открытий»

Происшествия на дорогах

0
130
Вчера, 13:44
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с эвакуатором
0
113
Вчера, 11:47
В Ленобласти нетрезвый водитель вылетел в кювет и врезался в дерево
0
105
Вчера, 11:18
В Ленобласти в ДТП пострадали подростки на мотоцикле
0
146
26-08-2024, 11:11
В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»
Наверх