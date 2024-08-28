В Герценовском университете создается уникальный книжный фонд по геронтологии

В Герценовском университете появится уникальное для России специализированное собрание материалов по геронтологии. В фундаментальной библиотеке им. императрицы Марии Федоровны разместится «Фонд геронтологических публикаций и материалов». Научная полнота собрания позволяет позиционировать его как основу для последующего формирования на площадке РГПУ им. А. И. Герцена информационного поля по научному направлению «Геронтология и гериатрия».

В Мариинском зале Герценовского университета состоялось торжественное подписание Договора пожертвования книжного собрания по истории российской геронтологии, который передал член Геронтологического общества при Российской академии наук (ГО РАН) Рашид Бахтияров.

Материалы книжного собрания раскрывают выдающийся вклад петербургских ученых в становление и развитие геронтологической науки в стране. Основу Фонда составят книжные собрания член-корр. РАН В. Н. Анисимова и Р. Ш. Бахтиярова, сформированные за 60-летний период. Они насчитывают до 6 тысяч единиц хранения и включают материалы научных библиотек, известных ученых-историков медицины и ленинградских геронтологов. Собрание содержит монографии, публикации по широкому спектру научных дисциплин, включая историю геронтологии, демографию, медицину, социальную и образовательную составляющие.

«В контексте современной социальной политики, когда геронтология стала одним из приоритетных направлений, создание первого и пока единственного фонда геронтологических публикаций и материалов именно на базе Герценовского университета является знаковым событием», — прокомментировал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

В торжественной церемонии приняли участие президент РГПУ им. А. И. Герцена Геннадий Бордовский и директор института развития информационных и образовательных технологий в области геронтологии, ученый секретарь ГО РАН Анатолий Финагентов.

Геннадий Бордовский поблагодарил за бесценный дар и назвал создание такого фонда историческим событием, которое логично вписывается в историю и предназначение Герценовского университета.

«Заботиться об образовании пожилого населения, его приобщении к современным условиям жизни, готовить специалистов для профессиональной работы с пожилым населением — новый важный шаг для вуза, где создаются новые информационные условия для такой работы», — подчеркнул президент Герценовского университета.

Почетными гостями стали директор фундаментальной библиотеки им. императрицы Марии Федоровны Натела Квелидзе-Кузнецова, директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии Галина Рыжак и руководитель Городской гериатрической службы Санкт-Петербурга, вице-президент ГО РАН Максим Кабанов, члены Гериатрического общества и сотрудники Герценовского университета.

Гости университета ознакомились с залами и работой герценовской библиотеки, где в будущем разместится новый фонд. Университетом выделены для этого два специальных помещения, доступ к изданиям будет открыт для всех желающих. Предполагается, что в будущем фонд будет активно пополняться.

Отметим, что сотрудничество РГПУ им. А. И. Герцена с ГО РАН и Экспертным советом по проблемам оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старших возрастных групп при вице-губернаторе Санкт-Петербурга является давним и плодотворным. Результатом этого взаимодействия стало проведение Санкт-Петербургских геронтологических форумов на базе РГПУ им. А. И. Герцена. Сотрудничество направлено на популяризацию и использование опыта и достижений ученых-геронтологов, совместное проведение научных исследований в процессе обработки материалов с их презентацией в формате докладов на научных конференциях.