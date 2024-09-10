Выросли судебные пошлины при долгах ЖКХ

Когда человек не имеет никаких задолженностей за коммунальные услуги, то вопрос судебных пошлин его особо не волнует. Однако не у всех в данной сфере отсутствуют проблемы – некоторые накапливают долги, из-за чего коммунальщики даже подают в суд.

«Питерец.ру» сообщает, что со вчерашнего дня в Северной столице выросли судебные пошлины для должников за услуги ЖКХ. Поэтому лучше вносить необходимую сумму до рассмотрения дела в судебной инстанции.

Сейчас при исках должники будут вынуждены оплачивать не только долг, но и пошлину в размере 2 тыс. руб. Также предусмотрена пошлина в случае апелляции и кассации – ее размер 15 тыс. и 20 тыс. руб.

Так что лучше погашать долги вовремя. Это позволит избежать неприятных разбирательств и дополнительных расходов.