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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовал финал конкурса лучшего водителя трамвая

В Петербурге стартовал финал конкурса лучшего водителя трамвая

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сегодня стартовал финал 51-го городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая.

Сегодня стартовал финал 51-го городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая.

Два дня подряд - 13 и 14 июня - 18 лучших вагоновожатых ГУП «Горэлектротранс» демонстрируют мастерство управления пассажирским составом в финальных заездах на конкурсной трассе в Приморском районе.

В первый день конкурсанты проходят проверку знаний ПДД, приемку подвижного состава и совершают первые заезды в стрессовых условиях соревнований:

  • перевод стрелки,
  • проход участка на время,
  • движение на заданной скорости при закрытом спидометре,
  • демонстрация экстренного торможения и точная остановка перед стоп-линией.

14 июня конкурсантов ждут новые заезды – уже в рамках комфортного вождения. На этом этапе основная задача участников – совершить плавный, но быстрый заезд, не расплескав воду из стакана, который будет установлен в салоне.

Водителям, вошедшим в пятерку лучших участников конкурса будет автоматически присвоен следующий класс.

Источник: Горэлектротранс
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