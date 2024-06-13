В Петербурге стартовал финал конкурса лучшего водителя трамвая

Сегодня стартовал финал 51-го городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая.

Два дня подряд - 13 и 14 июня - 18 лучших вагоновожатых ГУП «Горэлектротранс» демонстрируют мастерство управления пассажирским составом в финальных заездах на конкурсной трассе в Приморском районе.

В первый день конкурсанты проходят проверку знаний ПДД, приемку подвижного состава и совершают первые заезды в стрессовых условиях соревнований:

перевод стрелки,

проход участка на время,

движение на заданной скорости при закрытом спидометре,

демонстрация экстренного торможения и точная остановка перед стоп-линией.

14 июня конкурсантов ждут новые заезды – уже в рамках комфортного вождения. На этом этапе основная задача участников – совершить плавный, но быстрый заезд, не расплескав воду из стакана, который будет установлен в салоне.

Водителям, вошедшим в пятерку лучших участников конкурса будет автоматически присвоен следующий класс.