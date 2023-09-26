Музей Корабелки стал победителем конкурса «Корпоративный музей»

Финал Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» прошёл в Екатеринбурге. За победу боролись более 75 музейных проектов со всей России.

Музей истории кораблестроения и кораблестроительного образования завоевал первое место в номинации «Новая экспозиция». Музей СПбГМТУ – единственная вузовская экспозиция, которая вышла в финал престижного конкурса. Специальным дипломом в номинации «Персона года» был отмечен методист музея Сергей Савин. 1 сентября он отметил семидесятилетний юбилей работы в Корабелке.

Обновленный Музей истории кораблестроения и кораблестроительного образования был открыт 31 августа 2022 года в здании Конгресс-центра СПбГМТУ. В коллекции более трех тысяч единиц хранения, которые показывают пути развития русского кораблестроения со времен петровских реформ до сегодняшнего дня.

Основная цель конкурса «Корпоративный музей» – развитие интереса к промышленному и научно-просветительскому потенциалу страны. Корпоративные музеи несут культурную и образовательную миссию, сохраняют традиции прошлого.