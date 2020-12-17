Студентов Петербурга приглашают принять участие в молодежном треке конкурса «Мастера гостеприимства»

До 15 января можно подать заявку на участие в конкурсе «Мастера гостеприимства. Студенты». Это молодежный трек Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Студенческий трек конкурса проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал.

У студентов, которые покажут высокие результаты на дистанционном этапе, будет возможность принять участие в общероссийских форумах Росмолодежи: «Территории смыслов», «Тавриде», «Машук» и во многих других.

Очный этап пройдет в 4 регионах России, расположенных в разных природных и климатических зонах. По результатам региональных полуфиналов студенческого трека лучшие участники выйдут в финальную «Битву мастеров».

Победители получат право на грантовую поддержку для реализации своих проектов от Федерального агентства по делам молодежи в размере до 1,5 миллионов рублей. Также лучшие участники получат привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру и наставничество ведущих экспертов отрасли.