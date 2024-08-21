«Ростелеком» подключился к «Серебряному возрасту»

«Питерец.ру» сообщает, что компания «Ростелеком» примет участие в проекте «Серебряный возраст». Соответствующее решение было принято во время беседы губернатора Беглова с главой оператора Михаилом Осеевским.

Представители компании научат старшее поколение азам работы за компьютером, основам интернета и финграмотности. Предполагается, что занятия будут проходить в специальных центрах проекта.

Александр Беглов подчеркнул, что взрослое поколение не особо любит современные технологии. Однако для них будет разработана специальная программа, которая упростить освоение этих вещей. Прежде всего, пенсионеров научат, как заказывать билеты, лекарства, продукты, вызывать врача и пользоваться другими важными услугами.