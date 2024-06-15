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Питерец.ру » Общество » В Петербурге научат ездить самокатчиков

В Петербурге научат ездить самокатчиков

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
«Яндекс» начнет обучать вождению самокатчиков – в СПб открывается специальная школа

Проблема самокатчиков стала одной из самой обсуждаемых. Возросло число аварий с участием этого вида транспорта, из-за чего власти начали предпринимать серьезные меры. Теперь к этому подключилась компания «Яндекс».

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб откроется специальная школа вождения для самокатчиков. Проект будет запущен сервисом «Яндекс Go». В этой школе можно узнать об основах передвижения на самокате и изучить ПДД.

Программа обучения напоминает то, что происходит в обычной автошколе – сначала теория, потом – практика вождения. Например, водители самоката должны будут проехать по неровной поверхности, правильно припарковаться, пересечь пешеходный переход. Занятия будут проходить на самокатах Wind.

Депутат Алексей Цивилев выразил благодарность «Яндексу» за их вклад в безопасность на дорогах. Эта компания продемонстрировала, что уделяет большое внимание данному вопросу.

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