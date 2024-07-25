Священника осудили за попытку похищения человека

Согласно Библии, каждому человеку после смерти предстоит попасть на суд Божий, где будет определяться наше место в вечности. Христиане утверждают, что истинно верующие попадут на Небо, остальные – отправятся в ад.

При этом незавидная участь ждет священников, которые не пребывали в вере и жили в грехе. Однако бывают случаи, когда служители церкви предстоят не только перед судом Божьим, но сначала – и перед человеческим.

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский священник Василий Бойко был осужден на 3 года 8 месяцев. Следствию удалось доказать, что этот человек, будучи настоятелем храма, хотел организовать попытку похищения прихожанина. Для этого священник нанял исполнителя, который и должен был осуществить задуманное. Однако тот человек обратился в полицию.

Оказалось, что Бойко желал похитить прихожанина, добивавшегося его отстранения от служения. Поводом для этого была связь священника с бывшей женой потерпевшего. В зале суда Бойко признался в содеянном – теперь у него будет время в колонии, чтобы пересмотреть свое отношение к жизни и покаяться. Он осужден судом человеческим, но, как говорится, впереди суд Божий.