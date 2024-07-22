Telegram будет бороться с мошенничеством в сфере криптовалюты

Руководство Telegram разрабатывает новый функционал, который позволит защитить пользователей от кибермошенничества, в частности связанного с тематикой криптовалют, сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

«Скоро Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну публичных аккаунтов», – отметил он. Благодаря большей прозрачности и децентрализации пользователи Telegram узнают больше о возможностях и опасностях этого нового мира, добавил Дуров.

Кроме того, Telegram сделал доступной монетизацию для российских владельцев каналов. Теперь они смогут получать 50% дохода от рекламы.

Telegram уже давно стал одной из самых популярных среди злоумышленников онлайн-площадок, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«На это, конечно, есть объективные причины. Весной этого года ежемесячное количество сообщений на русском языке в мессенджере достигло 1,2 млрд, рост год к году составил практически 70%. В достаточно короткие сроки Telegram стал лидером по объему публикуемого контента среди социальных платформ в России. Интерес к площадке со стороны злоумышленников вполне ожидаем», – отметил депутат.

Немкин пояснил, что мессенджер используется для реализации разных мошеннических схем.

«Из-за того, что большая часть активной аудитории Telegram – молодые люди, доля мошеннических проектов в сфере криптовалюты, действительно, очень высока. Чаще всего мошенники предлагают пользователям инвестировать в криптовалюты, обещая моментальный высокий заработок. Для этого создаются отдельные публичные каналы и боты, где выкладываются фейковые отзывы якобы «довольных клиентов», а также содержится образовательный контент, в котором пошагово рассказывается, как именно пользователь сможет зарабатывать. Несмотря на то, что модераторы платформы достаточно быстро помечают такие проекты как мошеннические, злоумышленники просто создают новые каналы и продолжают успешно вводить в заблуждение сотни людей», – рассказал депутат.

По словам Немкина, новый функционал мессенджера существенно осложнит жизнь мошенникам.

«Один из главных признаков мошеннического проекта – относительно недавно созданная страница. Зачастую в своих сценариях злоумышленники апеллируют к наличию колоссального опыта в сфере тех же инвестиций. Конечно, если пользователь увидит, что каналу всего месяц, то это заставит его усомниться в честности проекта», – считает депутат.

Немкин также напомнил, что в первом квартале текущего года число фишинговых ресурсов на платформе увеличилось в 1,5 раза.

«Опасность фишинга в том, что он может мимикрировать под проекты из самых разных сфер. Здесь также крайне важно предусматривать превентивные инструменты борьбы, поскольку проблема, по мнению экспертов, в дальнейшем будет только усугубляться», – подчеркнул депутат.