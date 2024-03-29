Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов

Администрации социальных сетей с начала 2024 года по требованию Роскомнадзора удалили около 26 тыс. особо опасных материалов. В частности, было удалено 17,2 тыс. материалов, содержащих пронаркотический контент, 1,1 тыс. материалов с суицидальным контентом, 0,9 тыс. - с детской порнографией. Кроме того, удалено 6,7 тыс. материалов экстремистского и террористического характера.

Ведомство также ведет оперативное взаимодействие с администрациями социальных сетей в России, среди которых «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир», Rutube.

«С начала 2024 года в рамках рабочего взаимодействия с администрацией социальных сетей по наркотическому, суицидальному контенту и детской порнографии удалено более 12,7 тыс. материалов, из них: пронаркотический контент – 3,5 тыс., суицидальный контент – 2,8 тыс., детская порнография – 6,4 тыс», - сообщили в пресс-службе РКН.

В 2023 году в рамках исполнения положений закона №149-ФЗ по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей также удалили более 124,4 тыс. особо опасных материалов, а в рамках рабочего взаимодействия с ведомством - 112,2 тыс. материалов. Помимо этого, в рамках рабочего взаимодействия с администрацией "ВКонтакте" за 2023 год было удалено 1,9 тыс. материалов экстремистского и террористического характера. В 2024 году удалили 1,1 тыс. таких публикаций.

Объемы противоправного контента в сети продолжают расти, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Именно поэтому Роскомнадзор ранее призвал владельцев мессенджеров и соцсетей, в том числе крайне популярный в России Telegram, обратить особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, которые могли бы их защитить. Радует, что отечественные соцсети демонстрируют готовность к взаимодействию, а накануне откликнулся и Telegram - сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил, что после того, как русскоязычные пользователи стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам, были применены технические и организационные меры, чтобы предотвращать эту активность. Кроме того, со следующей недели пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Все это – крайне верные шаги, которые должны помочь в формировании безопасного цифрового пространства», - подчеркнул депутат.

Также нужно активно включать в борьбу с распространителями противоправного контента технологии на основе искусственного интеллекта, уверен парламентарий.

«В случае с соцсетями и мессенджерами ИИ может помогать работе служб поддержки, которым зачастую приходится обрабатывать большие потоки обращений от пользователей. Обратная связь от граждан – крайне важный инструмент выстраивания качественной работы той или иной площадки, им не стоит об этом забывать. Кроме того, нейросети могут помогать правоохранительным органам в выявлении тех, кто распространяет противоправный контент в сети, для оперативного привлечения их к ответственности и сокращения каналов распространения такой информации», - добавил Антон Немкин.