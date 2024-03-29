ента новостей

11:15
Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов
11:08
Закрытие трамвайного движения по Садовой улице
10:15
Зимой дома убирали плохо
09:24
Владельца Telegram призвали бороться с терроризмом
07:43
Киберучения для студентов СПО прошли в Санкт-Петербург
02:44
Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик набрала 15 очков в победном для команды Александра Кашина матче плей-офф Суперлиги с командой «Динамо-Метар»
01:17
Кубок Гагарина – 2024: «Металлург» обыграл «Спартак» 5:3, «Авангард» победил «Локомотив» 3:2
20:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко преодолел барьер в виде клуба «Газпром-Югра», но дальше будет сложнее
17:56
Полицейские поймали «домушников» похитивших ювелирные украшения и деньги и из коттеджа актрисы в поселке Тярлево
17:03
В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой
16:50
Единая карта петербуржца (ЕКП) расширяет свое присутствие в социальной сети ВКонтакте
14:30
Россиян вновь призвали отказаться от использования VPN
14:24
Правительство Петербурга выделило более 7 млн рублей на проект «Книжные аллеи»
13:48
«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» проведут историческую игру «1 418», посвящённую событиям Великой Отечественной войны
13:32
В поселке Парголово задержали астраханца за хранение крупной партии наркотиков
13:19
В Парголово под окнами дома обнаружили труп, а в его квартире – нарколабораторию
13:10
В Ленобласти мужчина инвестировал в мошенников 9,5 миллионов рублей
13:04
В Петербурге поймали 19-летнюю курьера мошенников
12:02
В Петербурге мужчина решил оспорить цены на шиномантаж выстрелами из газового пистолета
11:25
«Тайны великой французской кампании» Главный редактор проекта «Россия – Моя история» приглашает на авторскую лекцию
10:59
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют две полосы
10:17
В Петербурге инженер строительной фирмы инвестировал в мошенников почти 15 млн рублей
10:03
В Петербурге прошел благотворительный концерт группы «Пикник»
09:33
В Петербурге задержали группу подростков, нападавших на случайных прохожих
09:02
Глава ФСБ о теракте в «Крокусе»
08:21
Вырос спрос на работников общепита
08:20
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
02:13
«Динамо-ЛО» проиграло «Факелу» в квалификационном раунде мужской волейбольной Суперлиги и теперь поборется лишь за 9–12 места
18:39
Троллейбус с увеличенным автономным ходом представлен в экспозиции форума «Экология большого города»
14:18
ХХIII Международный форум «Экология большого города»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов

Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
За 2023 год социальные сети удалили более 230 тыс. противоправных материалов: часть по требованию Роскомнадзора, часть – в рабочем взаимодействии с ведомством.

Администрации социальных сетей с начала 2024 года по требованию Роскомнадзора удалили около 26 тыс. особо опасных материалов. В частности, было удалено 17,2 тыс. материалов, содержащих пронаркотический контент, 1,1 тыс. материалов с суицидальным контентом, 0,9 тыс. - с детской порнографией. Кроме того, удалено 6,7 тыс. материалов экстремистского и террористического характера.

Ведомство также ведет оперативное взаимодействие с администрациями социальных сетей в России, среди которых «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир», Rutube.

«С начала 2024 года в рамках рабочего взаимодействия с администрацией социальных сетей по наркотическому, суицидальному контенту и детской порнографии удалено более 12,7 тыс. материалов, из них: пронаркотический контент – 3,5 тыс., суицидальный контент – 2,8 тыс., детская порнография – 6,4 тыс», - сообщили в пресс-службе РКН.

В 2023 году в рамках исполнения положений закона №149-ФЗ по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей также удалили более 124,4 тыс. особо опасных материалов, а в рамках рабочего взаимодействия с ведомством - 112,2 тыс. материалов. Помимо этого, в рамках рабочего взаимодействия с администрацией "ВКонтакте" за 2023 год было удалено 1,9 тыс. материалов экстремистского и террористического характера. В 2024 году удалили 1,1 тыс. таких публикаций. 

Объемы противоправного контента в сети продолжают расти, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Именно поэтому Роскомнадзор ранее призвал владельцев мессенджеров и соцсетей, в том числе крайне популярный в России Telegram, обратить особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, которые могли бы их защитить. Радует, что отечественные соцсети демонстрируют готовность к взаимодействию, а накануне откликнулся и Telegram - сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил, что после того, как русскоязычные пользователи стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам, были применены технические и организационные меры, чтобы предотвращать эту активность. Кроме того, со следующей недели пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Все это – крайне верные шаги, которые должны помочь в формировании безопасного цифрового пространства», - подчеркнул депутат.

Также нужно активно включать в борьбу с распространителями противоправного контента технологии на основе искусственного интеллекта, уверен парламентарий.

«В случае с соцсетями и мессенджерами ИИ может помогать работе служб поддержки, которым зачастую приходится обрабатывать большие потоки обращений от пользователей. Обратная связь от граждан – крайне важный инструмент выстраивания качественной работы той или иной площадки, им не стоит об этом забывать. Кроме того, нейросети могут помогать правоохранительным органам в выявлении тех, кто распространяет противоправный контент в сети, для оперативного привлечения их к ответственности и сокращения каналов распространения такой информации», - добавил Антон Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-01-2024, 14:52
Почти 700 тыс. запрещенных материалов заблокировано в сети в 2023 году
22-03-2024, 13:56
Во время выборов Президента РФ почти 500 Telegram-каналов распространяли фейки о терактах
5-03-2024, 14:54
Блокировка рекламы VPN-сервисов началась
20-10-2012, 07:07
Депутаты ЗакС хотят ввести уголовную ответственность за хранение детской порнографии
13-01-2023, 13:09
В Пушкинском районе мужчину подозревают в обороте детской порнографии
23-03-2020, 15:59
«Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов

Происшествия на дорогах

0
177
27-03-2024, 13:15
В Сосновом Бору иномарка сбила 14-летнюю велосипедистку
0
228
27-03-2024, 13:11
В Приморском районе «Лада Ларгус» сбила подростка на пешеходном переходе
0
202
26-03-2024, 13:00
В Приморском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
0
297
22-03-2024, 08:24
В ДТП на КАД погибли два пассажира «Шевроле»
Наверх