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Питерец.ру » Общество » У пользователей Telegram появятся криптокошельки

У пользователей Telegram появятся криптокошельки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
Павел Дуров анонсировал появление криптокошельков у всех пользователей Telegram уже с ноября текущего года

Павел Дуров анонсировал появление криптокошельков у всех пользователей Telegram уже с ноября текущего года. Они будут добавлены в мессенджер в качестве мини-приложения.
Все пользователи мессенджера Telegram с ноября смогут пользоваться криптокошельком TON (Telegram Open Network) через настройки мессенджера. «Начиная с ноября этого года, TON Wallet будет включен в меню настроек и вложений для всех наших пользователей за пределами США и некоторых других стран (если вы добавили @wallet и у вас установлена последняя версия Telegram, вы уже можете увидеть опцию кошелька в меню). Этот шаг позволит разработчикам включить сотни новых ценных функций», - отметил создатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Изначально функция криптокошелька Wallet стала доступна пользователям Telegram еще в январе 2022 года, но опробовать ее могли только пользователи одноименного бота. Как напомнил Дуров, в прошлом году пользователи Telegram также смогли продавать пользовательские имена и идентификаторы на аукционной платформе Fragment на базе блокчейн-технологии TON. В общей сложности, на аукционах были проданы цифровые активы на сумму 120 млн долларов, а стоимость некоторых из них, например, анонимных номеров в Telegram, выросла за девять месяцев в 27 раз. «Этот успех продемонстрировал потенциал Web 3.0 в Telegram. Впервые в истории пользователям было разрешено напрямую владеть своими личными данными в социальных сетях. Теперь мы хотим глубже интегрировать блокчейн-технологии в Telegram», - подчеркнул Дуров.
Telegram давно перерос другие мессенджеры, поэтому на сегодняшний день его стоит определять, скорее, как социальную сеть, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Он даже обогнал «ВКонтакте» по среднедневному охвату за месяц — показатель у мессенджера составил 54,3 млн пользователей против 52,6 млн пользователей у «ВКонтакте», показали данные Mediascope за июль 2023 года. Бурное развитие Telegram не может не восхищать. Его разработчики следят за новыми технологиями и внедряют новые инструменты в соответствии с духом времени. Тем не менее, в погоне за стремительным развитием технологий не стоит забывать про информационную безопасность. К сожалению, мессенджер уже несколько раз был оштрафован судом за неудаление запрещенной информации, а также за отказ удалить личные данные россиян. Хотелось бы, чтобы пользователи учитывали этот факт при использовании новой функции», - отметил депутат.
Ранее ряд ограничений уже был наложен на работу в иностранных мессенджерах для некоторых организаций, к которым относится и Telegram, напомнил Немкин. Так, в конце прошлого года был принят закон, который с 1 марта 2023 года запретил банкам и некредитным финансовым организациям использовать для ряда действий иностранные мессенджеры. В частности, речь идет о передаче платежных документов, предоставлении информации, содержащей персональные данные россиян, а также о передаче данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпала передача сведений, необходимых для осуществления платежей, и сведений о счетах и вкладах граждан России в банках. Запрещено использование иностранных мессенджеров и для проведения разного рода форм безналичных расчетов. «Кроме того, президент РФ Владимир Путин уже подписал закон о штрафах за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование иностранных мессенджеров – они достигают 700 тыс. рублей. Это касается банков и некредитных финансовых организаций, таких как профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФ, депозитарии, а также компаний с участием государства выше 50%, участников национальной платежной системы», - добавил депутат.
Ранее в Роскомнадзоре также напомнили, что российские организации, которые продолжают рабочую коммуникацию с клиентами в иностранных мессенджерах, рискуют потерять с ними контакт в один момент, если руководство платформ внезапно изменит свою позицию. «Сегодня компании стараются уйти от ситуации, когда идет прямая передача персональных данных, но сохраняют коммуникацию с клиентом через те же иностранные мессенджеры. Но ведь проблема в том, что если завтра владельцы этих мессенджеров передумают поддерживать российские компании, то все клиенты одномоментно у этих организаций потеряют с ними связь», — сказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, такие случаи уже были — например, когда магазины приложений внезапно удаляли приложения российских банков.
К иностранным Роскомнадзор на сегодняшний день относит девять мессенджеров: Discord («Дискорд»), Microsoft Teams («Майкрософт тимс»), Skype for Business («Скайп фо бизнес»), Snapchat («Снапчат»), Telegram («Телеграм»), Threema («Трима»), Viber («Вайбер»), WhatsApp («Вотсап»), WeChat («Вичат»).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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